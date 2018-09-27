Пассажира самолета в Индии сняли с рейса за попытку зарядить телефон в кабине пилотов

По словам представителя авиакомпании, нарушитель порядку находился в состоянии алкогольного опьянения. 35-летний пассажир, который должен был лететь из Мумбаи в Калькутту, был доставлен в полицию, но позже его отпустили в связи с отсутствием состава преступления. Капитан корабля сослался на правила, согласно которым пассажирам коммерческих рейсов запрещено входить в кабину пилотов.