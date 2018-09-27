Пассажира самолета в Индии сняли с рейса за попытку зарядить телефон в кабине пилотов
По словам представителя авиакомпании, нарушитель порядку находился в состоянии алкогольного опьянения. 35-летний пассажир, который должен был лететь из Мумбаи в Калькутту, был доставлен в полицию, но позже его отпустили в связи с отсутствием состава преступления. Капитан корабля сослался на правила, согласно которым пассажирам коммерческих рейсов запрещено входить в кабину пилотов.
Комментарии2
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sunday_refugee 27 сентября 2018 | 00:12
Как он вошёл, там же двери забивают на время полёта.
nepeanois 27 сентября 2018 | 00:23
sunday_refugee: разгреб навоз и вошел