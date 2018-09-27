Молоко и мясо в ближайшее время могут подорожать на 10%
Производители объясняют это увеличением стоимости сырья и ослаблением курса рубля. Кроме того, со следующего года вырастет НДС, что тоже скажется на ценах, — пишет «Фонтанка». По сведениям журналистов, первыми серьезно изменятся ценники на колбасы.
Комментарии6
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danko1 27 сентября 2018 | 00:19
И это только начало.
Но как умудряются инфляцию в 4% считать, если цены ежегодно на десятки процентов растут?
И вместо смешного увеличения пенсий на тысячу руб. , которое даже инфляцию не покроет, будет снижение реальных пенсий и зарплат, чтобы не врал Путин, который
zibex 27 сентября 2018 | 00:25
И на все остальные продукты и вообще на все
ulagai 27 сентября 2018 | 00:26
А в Путинятии ничего не дешевеет,только дорожает.Двадцать лет каторжного труда-дают результат.Наконец сравнялись с Габоном.
mikhail_spb_ 27 сентября 2018 | 00:31
Ничего страшного!
Перейдём на картошку, капусту и хлеб.
До весны как-нибудь дотянем, а к лету подоспеет сочная крапива и станет полегче.
Главное - не раскачивать лодку и дать нацдилеру спокойно работать на благо народа.
beregov_net 27 сентября 2018 | 00:33
mikhail_spb_: Главное чтоб у Асада всё хорошо было в такой далёкой и родной Сирии , последнюю рубаху отдать не жаль
salut__521 27 сентября 2018 | 00:48
Начинается завершающая стадия подъёма с коленок и галопирования в пещеры...