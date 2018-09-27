Молоко и мясо в ближайшее время могут подорожать на 10%

Производители объясняют это увеличением стоимости сырья и ослаблением курса рубля. Кроме того, со следующего года вырастет НДС, что тоже скажется на ценах, — пишет «Фонтанка». По сведениям журналистов, первыми серьезно изменятся ценники на колбасы.