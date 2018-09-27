Нижегородская полиция проверит на экстремизм журнал moloko plus.

Полицейские изъяли несколько номеров, когда пришли на презентацию издания в местном клубе. Тогда же был задержан главный редактор журнала Павел Никулин. Как рассказал журналист изданию Медиазона о том, что назначена экспертиза, он узнал у участкового. Срыв презентации был уже третьим за два месяца. До этого проблемы возникли во время мероприятия с участием журналистов альманаха в Краснодаре и Петербурге.