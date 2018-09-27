Законопроект о повышении пенсионного возраста Госдума сегодня рассмотрит в третьем, окончательном чтении
Законопроект о повышении пенсионного возраста, против которого выступают миллионы россиян, Госдума сегодня рассмотрит в третьем, окончательном чтении. За исключением единороссов, инициативу правительства остальные фракции не поддерживают.
Почти четыре часа депутаты вчера обсуждали законопроект и поправки к нему во втором, основном чтении. Все фракции единогласно поддержали изменения, внесённые в Госдуму президентом Путиным. Ключевая поправка — повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не 63х, как предлагало правительство. Но КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия выступили в целом против проекта закона. Звучали предложения отложить пенсионную реформу, но они не прошли. Единороссы отклонили все поправки, предложенные другими фракциями. Законопроект поддержало в основном чтении 324 депутата, против были 59, еще один воздержался. Против были КПРФ и эсеры. Члены ЛДПР не голосовали. Теперь документу осталось пройти последнее чтение, оно как правильно формальное, затем его уже в статусе закона направят в Совет Федерации, а оттуда на подпись президенту. Согласно опросу фонда Общественное мнение 75 процентов россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста. Митинги по всей стране идут уже несколько месяцев.
По новому закону женщины уйдут на пенсию только в 60 лет, мужчины в 65. Повышать пенсионный возраст власти планируют поэтапно, начиная со следующего года.
Комментарии3
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oktabr 27 сентября 2018 | 00:14
Зато Крым наш, понял да, Обама, сцука.
mikhail_spb_ 27 сентября 2018 | 00:25
Чё-то народонаселение не радуется.
А ведь это проявление заботы о нём со стороны избранников народа и слуг народа.
Чем больше работаете, тем больше заработаете и больше отдадите долгов Родине.
sagen 27 сентября 2018 | 00:31
Этот день войдет в историю как величайшая победа России в борьбе за мир. Как сообщает ТАСС, главы МИД России и Гватемалы Сергей Лавров и Сандра Эрика Ховель Поланко на 73 сессии ООН в Нью-Йорке подписали совместное заявление о неразмещении двумя странами первыми оружия в космосе. России, понятное дело, пришлось оказать братскому гватемалецкому народу материальную помощь, дабы склонить его к принятию этого важного для мира решения.
Вот что значит последовательная, миролюбивая политика. А пенсии пустое. Лишь бы мир на земле.