Полиция Петербурга задержала шестерых участников одиночных пикетов в поддержку Олега Сенцова
Они выступили с призывом к российским властям обменяться заключенными с Украиной по формуле «всех на всех». Всех задержанных доставили в 78-й отдел полиции. Они настаивают, что полиция действовала незаконно, передает радио «Свобода». Голодовка украинского режиссера в российской колонии длится уже более 130 дней.
Комментарии1
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danko1 27 сентября 2018 | 00:23
Полицаи плюют на закон и Конституцию, задерживая людей за одиночные пикеты, которые даже антиконституционным законом разрешены.