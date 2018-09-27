Полиция Петербурга задержала шестерых участников одиночных пикетов в поддержку Олега Сенцова

Они выступили с призывом к российским властям обменяться заключенными с Украиной по формуле «всех на всех». Всех задержанных доставили в 78-й отдел полиции. Они настаивают, что полиция действовала незаконно, передает радио «Свобода». Голодовка украинского режиссера в российской колонии длится уже более 130 дней.