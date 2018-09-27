Полковник российской военной разведки, по данным нового расследования, является одним из фигурантов «дела Скрипалей»

Речь идет об Анатолии Чепиге, это настоящее имя Руслана Боширова, говорится в новой публикации группы Bellingcat и издания The Insider. По некоторой информации, он также мог участвовать в боевых действиях в Донбассе. А в конце 2014 года получил героя России, рассказал «Эху Москвы» главный редактор The Insider Роман Доброхотов.

О личности второго фигуранта «дела Скрипалей», Александра Петрова, пока не сообщается. Ранее президент Владимир Путин называл обоих обвиняемых обычными гражданскими лицами.