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Эксклюзив Эха 00:00, 27 сентября 2018

Полковник российской военной разведки, по данным нового расследования, является одним из фигурантов «дела Скрипалей»

Речь идет об Анатолии Чепиге, это настоящее имя Руслана Боширова, говорится в новой публикации группы Bellingcat и издания The Insider. По некоторой информации, он также мог участвовать в боевых действиях в Донбассе. А в конце 2014 года получил героя России, рассказал «Эху Москвы» главный редактор The Insider Роман Доброхотов.

О личности второго фигуранта «дела Скрипалей», Александра Петрова, пока не сообщается. Ранее президент Владимир Путин называл обоих обвиняемых обычными гражданскими лицами.

Комментарии

24

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maxcarev 27 сентября 2018 | 00:13

Это надо же так опустить боевых офицеров ГРУ, героев Чеченской кампании до педиков- отравителей - ай да, Путин!
Без Кадырова не обошлось?

minerr 27 сентября 2018 | 00:20

maxcarev: Так ведь Мэй уже через пару часов после отравления сказала что отправители из ГРУ и теперь все фейкометы выполняют политический заказ. Как и Скотланд-Ярд искал не реальных преступников, а каких-нибудь русских проходящих по Солсбери.

nepeanois 27 сентября 2018 | 00:25

minerr: #настамнет

minerr 27 сентября 2018 | 00:41

nepeanois: У США имеется 17 спецслужб, У Британии 12 и тут на тебе - пару журналистов из Белингката утерли им всем нос. Да просто если эта инфа фейк, то спроса с них не будет, а спецслужбы засмеют.

beregov_net 27 сентября 2018 | 00:26

minerr: Ты лжёшь, ссылку на тот где " Мей через пару часов сказала "

zurich_106 27 сентября 2018 | 00:37

minerr: ага, документы фотошоп, следы новичка в гостинице оставили марсиане, то что городские видеокамеры показали, что они не были в соборе это череда совпадений. но за то они героически пытались туда попасть после личной просьбы Путина - а теперь возьми пирожок с полки

minerr 27 сентября 2018 | 00:47

zurich_106: следы новичка в гостинице
----------

Самому не смешно? Они там что, разливали его по бутылкам? Кстати, где подтверждение от ОЗХО что в гостинице нашли именно "новичок"?

zurich_106 27 сентября 2018 | 00:50

minerr: что ты заладил, где где, расследование уже закончено?

alxab 27 сентября 2018 | 00:43

minerr:
Как и Скотланд-Ярд искал не реальных преступников, а каких-нибудь русских проходящих по Солсбери.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Извините, портянка, эта фигня не проходит. Попались за руку -- отвечайте. Трындец.

minerr 27 сентября 2018 | 00:49

alxab: "Попались за руку" это в смысле на камеру в ювелирном магазине? И чё?

mikhail_spb_ 27 сентября 2018 | 00:14


Судя по тому, что травил Скрипалей как минимум один полковник, носящий высшую госнаграду, на это опасное задание его отправлял лично нацдилер, который потом так неудачно пытался его отмазать после провала.

maxcarev 27 сентября 2018 | 00:20

mikhail_spb_: Родина приказала полковнику напшикать яд на ручку.
Задание выполнено. Родина приказала полковнику стать педиком. Задание выполнено. Это что же за "Родина " такая?

alxab 27 сентября 2018 | 00:47

mikhail_spb_:
на это опасное задание его отправлял лично нацдилер, который потом так неудачно пытался его отмазать после провала.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Подполковник КГБ не может приказать полковнику. Может только попросить: "Мужик, не в службу, а в дружбу: убей Скрипаля!"

komandarm___1968 27 сентября 2018 | 00:15

Да генерал он, генерал Гоголь, как в фильме про Джеймса Бонда)

grazschdanin 27 сентября 2018 | 00:19

Речь идет об Анатолии Чепиге, это настоящее имя Руслана Боширова, говорится в новой публикации группы Bellingcat и издания The Insider.
#
Чем дальше, тем чудесатее: какие то общественники (группы Bellingcat и издания The Insider) знают про ГРУшника все, а МИ-6 не только не мешает ему травить с использованием боевого отравляющего вещества, но еще и дает спокойно после этого улететь домой?!

beregov_net 27 сентября 2018 | 00:29

grazschdanin: Что ты несёшь , когда выяснилось что Скрипалей именно отравили , полковник уже жрал дома пельмени , до отравления Скрипалю никто не угрожал и за его безопасностью МИ 6 не следила

zurich_106 27 сентября 2018 | 00:42

grazschdanin: MI6 узнали настоящие имена "сладкой парочки" в апреле от "Аполлона" - завербованого агента под прикрытием из посольства РФ в Риме. Его привезли в Лондон после отравления, он тех и опознал на записях видокамер.

nokola 27 сентября 2018 | 00:22

Этот мерзавец и на Украине еще наследил?

kara 27 сентября 2018 | 00:23

завтра придет этот Анатолий в редакцию Инсайдера, возьмет за яйца Канева и попросит подтвердить написанное. какие будут аргументы, это нам МИ6 слило и Беллингат?

nepeanois 27 сентября 2018 | 00:28

kara: и ведь не один придет, а с взводом разведчиков... такие аГРУменты предъявят, мама не горюй

zurich_106 27 сентября 2018 | 00:46

kara: завалили наверно твоего гей-героя, терять иначе сбежит, он уже отработанный материал,

zztop1960 27 сентября 2018 | 00:26

Если такие полковники ГРУ , то представте какие там лейтенанты , капитаны и майоры !!!!!!!!!!!!

salut__521 27 сентября 2018 | 00:30

А что нам скажет завтра началник кремлёвско-брехливочного цеха тов. Письков? Неужели, что фюрер не обязан знать всех грушников в морду, особенно меняющих фамилии как перчатки? И вообще, кто такой Боширов? Это фюрерский родственник Боширов? Папа фюрерский Боширов? Что вы пристали к фюреру со своим Бошировым? Знатоки бошировых. Убивать надо таких знатоков!

alena01 27 сентября 2018 | 00:43

Мда...
Рукожопы на рукожопах едут и рукожопами погоняют...

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