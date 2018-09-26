Осужденный сбежал из колонии в Волгоградской области на служебной машине тюремного ведомства
Это случилось еще в воскресенье, однако о случившемся в местном управлении МВД сообщили только сегодня. Сбежавшего заключенного задержали накануне. На проселочной дороге сотрудники МВД заблокировали автомобиль, осужденный бросил машину и попытался скрыться. Против него теперь возбуждено дело об угоне и побеге из колонии.
Комментарии2
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danko1 26 сентября 2018 | 23:10
У нас тюремщики и силовики только с мирной оппозицией бороться умеют.
Реальным преступникам при них раздолье. Правда, делиться только надо.
sparky 26 сентября 2018 | 23:20
Понятно, что против сбежавшего новое дело откроют. А про лопухов из ФСИНа почему-то ничего не сообщили.