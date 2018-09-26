Осужденный сбежал из колонии в Волгоградской области на служебной машине тюремного ведомства

Это случилось еще в воскресенье, однако о случившемся в местном управлении МВД сообщили только сегодня. Сбежавшего заключенного задержали накануне. На проселочной дороге сотрудники МВД заблокировали автомобиль, осужденный бросил машину и попытался скрыться. Против него теперь возбуждено дело об угоне и побеге из колонии.