На свободу вышла обвиняемая по нашумевшему делу «Цапков» Надежда Цапок

Мать Сергея Цапка, который был признан виновным в организации преступной группы, вернулась в станицу Кущевскую. Ее приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с бюджетными субсидиями и незаконные скупки земельных паев. Она должна была освободиться лишь в начале будущего года, однако, как пишет Коммерсант, суд сократил ей срок на 5 месяцев с учетом времени, проведенном в СИЗО. Сергей Цапок, осужденный в том числе за убийство 12 человек в доме местного фермера, умер в СИЗО 4 года назад.