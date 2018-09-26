На свободу вышла обвиняемая по нашумевшему делу «Цапков» Надежда Цапок
Мать Сергея Цапка, который был признан виновным в организации преступной группы, вернулась в станицу Кущевскую. Ее приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с бюджетными субсидиями и незаконные скупки земельных паев. Она должна была освободиться лишь в начале будущего года, однако, как пишет Коммерсант, суд сократил ей срок на 5 месяцев с учетом времени, проведенном в СИЗО. Сергей Цапок, осужденный в том числе за убийство 12 человек в доме местного фермера, умер в СИЗО 4 года назад.
Комментарии2
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danko1 26 сентября 2018 | 23:07
Активный член ЕР, мать видных деятелей ЕР, принимаемых в Кремле на высшем уровне, заслуживает снисхождения.
Подумаешь, виновна в смерти 12 человек. Но ведь своя, духовно близкая для власти.
И награбленное ей вернут.
za_stalina 26 сентября 2018 | 23:11
Нормально.. а когда я проснусь уже в социальном государстве ? Или я буду до старости такое читать?