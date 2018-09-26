Уборкой некоторых помещений аэропорта Пулково и ж/д вокзалов Петербурга смогут заниматься только граждане России
В городской мэрии хотят ограничить доступ туда иностранным гражданам, работникам клининговых компаний. В Смольном пояснили «Фонтанке», что предложение вынесли на основании статистики правоохранительных органов и последних событий, в том числе теракта в метро. Источник в транспортной отрасли сказал изданию, что участники рынка не понимают, как исполнить предложение властей, поскольку оно строится на непонятных правовых основаниях.
Комментарии1
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lager23 26 сентября 2018 | 23:12
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