Московская полиция обнаружила подпольное казино на территории посольства КНДР
Это рассказал источник ТАСС. Всего в рамках операции была пресечена деятельность 15 нелегальных игорных заведений. Задержаны более 100 человек. В Северокорейской дипмисии сказали агентству, что ничего не знают о подпольном казино. Там заверили, что посольство работает в штатном режиме и никаких происшествий в районе здания миссии за последнее время замечено не было.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oneoretwo 26 сентября 2018 | 23:07
...да ладно вам, друг ын копеечку моет потихоньку на печенюшку к чаю...
sparky 26 сентября 2018 | 23:18
oneoretwo: Обидели Ына, придется теперь дать ему безвозвратный кредит.