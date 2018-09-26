Московская полиция обнаружила подпольное казино на территории посольства КНДР

Это рассказал источник ТАСС. Всего в рамках операции была пресечена деятельность 15 нелегальных игорных заведений. Задержаны более 100 человек. В Северокорейской дипмисии сказали агентству, что ничего не знают о подпольном казино. Там заверили, что посольство работает в штатном режиме и никаких происшествий в районе здания миссии за последнее время замечено не было.