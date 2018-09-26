Американские власти готовы вводить санкции против лиц, приближенных к президенту России

Вашингтон готов к такому шагу, если Россия будет вести «злонамеренную» деятельность на мировой арене, подтвердил на слушаниях в Конгрессе помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли. Он курирует финансовую разведку и противодействие финансированию терроризма. Ранее США вводили санкции против компаний и физических лиц из России за ситуацию на Украине, вмешательство в американские выборы и покушение на Скрипалей на юге Англии.