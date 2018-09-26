Американские власти готовы вводить санкции против лиц, приближенных к президенту России
Вашингтон готов к такому шагу, если Россия будет вести «злонамеренную» деятельность на мировой арене, подтвердил на слушаниях в Конгрессе помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли. Он курирует финансовую разведку и противодействие финансированию терроризма. Ранее США вводили санкции против компаний и физических лиц из России за ситуацию на Украине, вмешательство в американские выборы и покушение на Скрипалей на юге Англии.
Комментарии4
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protoukrop 26 сентября 2018 | 23:05
А разве против них санкции уже не ввели, или мы что-то недопонимаем? Все олигархи, Бастрыкины-Чайки, уже давно под санкциями. Ближе только Медведев и Сечин.
oneoretwo 26 сентября 2018 | 23:05
...говорящим кошелькам приготовиться...
lager23 26 сентября 2018 | 23:10
Достали уже своим расшаркиванием! Сказали, так вводите, а то туда суда.... стеснявших какие-то!
kara 26 сентября 2018 | 23:16
а до этого кто были?
или они имеют ввиду всех проголосовавших за Путина?