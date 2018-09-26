Он приказом Путина несколько лет назад был награждён званием Герой России. Это утверждают Bellingcat и Insider в новой части расследования.

Мужчина, въехавший в марте в Британию по паспорту Руслана Боширова — Анатолий Чепига. У полковника ГРУ насыщенная биография, выяснили Bellingcat и Insider. Законченное с отличием престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, затем 14-я бригада спецназа ГРУ в Хабаровске. Подразделение Чепиги играло важную роль во второй войне в Чечне, говорится в расследовании. Он трижды был в горячей на тот момент точке. А в конце 2014го президент Путин присвоил ему звание Героя России за выполнение миротворческой миссии. До этого подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины.

Человека, который внешне похож на Боширова, сотрудники Bellingcat и Insider нашли на фотографии выпускников Дальневосточного военного училища начала нулевых. На памятнике возле заведения фамилия Чепиги выбита золотыми буквами. Выписка из системы Российский паспорт подтвердила: Боширов и Чепига один и тот же человек. Авторы расследования полагают, что Чепига взял псевдоним Руслан Боширов когда переехал в Москву, где закончил военную академию Генштаба Вооружённых сил.

Боширов как и Петров отрицают причастность к отравлению в Солсбери в начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. ФСБ недавно начало проверку по факту утечки в СМИ личных данных Боширова и Петрова.