Один из предполагаемых отравителей Сергея Скрипаля и его дочери Руслан Боширов — полковник ГРУ Анатолий Чепига
Он приказом Путина несколько лет назад был награждён званием Герой России. Это утверждают Bellingcat и Insider в новой части расследования.
Мужчина, въехавший в марте в Британию по паспорту Руслана Боширова — Анатолий Чепига. У полковника ГРУ насыщенная биография, выяснили Bellingcat и Insider. Законченное с отличием престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, затем 14-я бригада спецназа ГРУ в Хабаровске. Подразделение Чепиги играло важную роль во второй войне в Чечне, говорится в расследовании. Он трижды был в горячей на тот момент точке. А в конце 2014го президент Путин присвоил ему звание Героя России за выполнение миротворческой миссии. До этого подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины.
Человека, который внешне похож на Боширова, сотрудники Bellingcat и Insider нашли на фотографии выпускников Дальневосточного военного училища начала нулевых. На памятнике возле заведения фамилия Чепиги выбита золотыми буквами. Выписка из системы Российский паспорт подтвердила: Боширов и Чепига один и тот же человек. Авторы расследования полагают, что Чепига взял псевдоним Руслан Боширов когда переехал в Москву, где закончил военную академию Генштаба Вооружённых сил.
Боширов как и Петров отрицают причастность к отравлению в Солсбери в начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. ФСБ недавно начало проверку по факту утечки в СМИ личных данных Боширова и Петрова.
Комментарии19
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viktorova 26 сентября 2018 | 23:04
Он уже достоин новой награды - Гейрой России.
michael_c 26 сентября 2018 | 23:06
Опустили звание "героя" ниже плинтуса . Опидорасили ...
sinoptik2016 26 сентября 2018 | 23:16
viktorova: пора вводить новую награду для них 'Геморрой России"
ostapba 26 сентября 2018 | 23:04
...Маня...
А ну-ка проверь
она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд.
Так?
Абсолютно точно.
Сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке голубь и 3 буквы - АНЯ.
Точно!
Так.
А вот эта могла бы Фоксу понравиться.
viktorova 26 сентября 2018 | 23:14
Чем отличается соловей от воробья?
Соловей закончил консерваторию очно, а воробей - заочно.
Походу чепига - заочник...
tom_tom 26 сентября 2018 | 23:04
Никогда бы не подумал, что чуть ли не сильнее стыда за то, что твоя страна подло и коварно убивает своих и чужих граждан за рубежом, может быть стыд за то, как топорно и неуклюже она это делает!
tvitov66 26 сентября 2018 | 23:09
tom_tom: можешь не сомневаться - нашему нацЛидеру даже не стыдно что его поймали на вранье в прямом эфире (он же лично вручал Чепыге звезду Героя) - на это враньё у него уже заготовлено три новых враки
danko1 26 сентября 2018 | 23:13
tvitov66: А героя ему дали за мародерство и убийство мирных жителей Донбасса?
Или за вооруженный сепаратистский переворот в чужой стране?
protoukrop 26 сентября 2018 | 23:12
tom_tom: Такого предателя как Скрипаль совсем не жаль. И племянница такая же гнилая как он сам - за мзду предала свою семью. Печально то, насколько оказалась некомпетентна наша так называемая разведка, и насколько недальновиден болтающий что попало президент. Полный позор и провал.
tvitov66 26 сентября 2018 | 23:17
protoukrop: а чо его жалеть если Скрипаль жив? Это Чепигу надо жалеть, ибо теперь с ним на одном гектаре сядут лишь в одном заведении - ГД РФ, на соседнем стуле с Луговым
beregov_net 26 сентября 2018 | 23:13
tom_tom: Не может в стране вот с таким дорогами , с такими автомобилями , с такими чиновниками и прочим быть отличные спецслужбы , это всё звенья одной цепи , всё примерно на одном уровне
kara 26 сентября 2018 | 23:07
если я, простой ватник, нашел две не состыковки с датами, то что смогут найти профессионалы?
zurich_106 26 сентября 2018 | 23:12
kara: ты вообще ветку проспал, поваренок, всей фабрикой на сайте знакомств наверно висите у этой как её юлии титькиной, руки заняты.
kara 26 сентября 2018 | 23:18
zurich_106: извините, наверстаю!
тем более Соловьев начался!
palm_coast 26 сентября 2018 | 23:09
Ну и чо вы мне тут ухи трете, что Россия ничего за годы правления Путина не достигла? Вон уже Францию перегнала, по парфюмерии. Ядреней и забористей духов "Новичок" еще никто в мире не придумал.
fresh_breeze 26 сентября 2018 | 23:10
"У полковника ГРУ насыщенная биография, выяснили Bellingcat и Insider. Законченное с отличием престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, затем 14-я бригада спецназа ГРУ в Хабаровске. Подразделение Чепиги играло важную роль во второй войне в Чечне, говорится в расследовании. Он трижды был в горячей на тот момент точке. "
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"Поэтика" этих беллингкатов и инсайдеров такая, что читая перечень приведенных выше обвинений, так и хочется в конце добавить: "готовил покушение на товарища Сталина". Уж больно манера похожая.
beregov_net 26 сентября 2018 | 23:18
fresh_breeze: Выходит враньё и Чепига не был в Чечне и Героя России не получал , а мемориальная надпись фейк , да ?
vpu2011 26 сентября 2018 | 23:11
Сколько верёвочке ни виться.
serkhao10 26 сентября 2018 | 23:17
"Мы нашли этих людей, ничего там особенного нет" ( В. Путин. )