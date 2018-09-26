В Кремле опровергли сообщения об отказе Москвы принимать израильского премьера
Газета Гааретц утверждала, что российское руководство не хочет принимать главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху или министра обороны Авигдора Либермана после гибели в Сирии самолета-разведчика. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, с самого начала было предложение Иерусалима направить военную делегацию в Москву во главе с командующим военно-воздушными силами. Она привезла всю необходимую информацию. Москва обвиняет Израиль в том, что российский самолет Ил-20 был сбит сирийской ракетой. В Иерусалиме настаивают на непричастности к этой трагедии.
Комментарии6
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fresh_breeze 26 сентября 2018 | 22:47
Да ладно, вздор это всё. Израильские ВВС плевать хотели на ваши (на наши) С-300, не страшны они им, и точка.
Если б ещё премьер Нетаньяху не проводил в Москве больше времени, чем в любой другой стране мира, разве что за исключением Израиля, то в такой версии никто бы не сомневался. Но господин Нетаньяху своими частыми визитами в Кремль даёт повод смутным сомнениям терзать нас.
tvitov66 26 сентября 2018 | 22:54
fresh_breeze: "а это не мы" привычно завыла усатая пурга из за кремлевского забора
sagen 26 сентября 2018 | 23:17
fresh_breeze: Наплюешься. Хуже нет высокомерия. Опасаться надо всегда https://youtu.be/03bQB2vkx9g
В Израиле ведь тоже "деды воевали". Нынешнее поколение уже не то. У дедов с одной стороны был Египет и тысячи танком и сотни самолетов, с другой Сирия с таким же арсеналом, Иордания. Рядом Ирак и не ссали. Нынешние увидят араба с ножом и уже крик на весь мир.
estamp 26 сентября 2018 | 23:01
Новость рнально показывает чьим именно эхом является Эхо.
Потому что это собственно и не новость. Т.е. на самом деле это новость не о том, что российское руководство отказалоссь принимать ... И не о том, что Кремль опроверг, что российское руководство отказалоссь принимать ...
Новость о том, что некая еврейская (израильская) газетка пустила фейк. И это фейк предназначенный Израилю, а не внешнему миру. А ЭМ гоняет его сегодня весь день.
beregov_net 26 сентября 2018 | 23:08
estamp: Ты глуп , лента новостей на ЭХЕ информация с других новостных ресурсов , поэтому она повторяется в немного разном виде , это не ЭХО пишет
tvitov66 26 сентября 2018 | 23:11
estamp: А кто из ваших поворят слил фейк некой еврейской (израильской) газетке? И кто оплатил колонку?