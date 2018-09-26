В Кремле опровергли сообщения об отказе Москвы принимать израильского премьера

Газета Гааретц утверждала, что российское руководство не хочет принимать главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху или министра обороны Авигдора Либермана после гибели в Сирии самолета-разведчика. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, с самого начала было предложение Иерусалима направить военную делегацию в Москву во главе с командующим военно-воздушными силами. Она привезла всю необходимую информацию. Москва обвиняет Израиль в том, что российский самолет Ил-20 был сбит сирийской ракетой. В Иерусалиме настаивают на непричастности к этой трагедии.