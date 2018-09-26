Памфилова: Главе Хакасии Виктору Зимину, снявшему свою кандидатуру с выборов, возможно, придется за это заплатить
Этого не исключила глава ЦИК Элла Памфилова.
Решение о компенсации Зиминым затрат на выборы должен принять суд, — считают в ЦИКе
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Этого не исключила глава ЦИК Элла Памфилова.
Решение о компенсации Зиминым затрат на выборы должен принять суд, — считают в ЦИКе
Комментарии2
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shalunok 26 сентября 2018 | 22:57
Что за бред? Нигде в мире гос-во не возмещает затрат кандидатов на кампанию (и уж тем более за затраты из казны).
Впрочем правящая клика уже компенсировала "потери предполагаемой прибыли" миллиардерам, попавшим под санкции.
Россия их вотчина, а госказна их кубышка, их общаг.
tverboul 26 сентября 2018 | 23:03
Это еще что за фигня? В РФ не разрешается снимать свою кандидатуру? А что у вас вообще разрешается?