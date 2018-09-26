СМИ: Одним из обвиняемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь является полковник военной разведки

Это говорится в новом расследовании группы Bellingcat и издания Инсайдер. Настоящее имя человека, которого представляли в интервью RT как Руслана Боширова – Анатолий Чепига. По данным Инсайдер и Bellingcat, в 2014-ом году Чепига стал героем России за выполнение неких миротворческих миссий. Ранее президент Владимир Путин говорил, что обвиняемые в покушении на Скрипалей являются обычными гражданскими лицами.