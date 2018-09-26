СМИ: Одним из обвиняемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь является полковник военной разведки
Это говорится в новом расследовании группы Bellingcat и издания Инсайдер. Настоящее имя человека, которого представляли в интервью RT как Руслана Боширова – Анатолий Чепига. По данным Инсайдер и Bellingcat, в 2014-ом году Чепига стал героем России за выполнение неких миротворческих миссий. Ранее президент Владимир Путин говорил, что обвиняемые в покушении на Скрипалей являются обычными гражданскими лицами.
Комментарии8
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kara 26 сентября 2018 | 22:39
каждые пол часа наброс!
но, ошибка в датах с днем рождения(месяца перепутаны) и в части два у Боширова была фамилия с 2010 года, а в части 3 только с 2014года.
zurich_106 26 сентября 2018 | 22:51
kara: Месяц перепутали! У тебя баттхерт, поваренок!
zurich_106 26 сентября 2018 | 22:56
kara: и вообще это фотошоп! #вывсеврете!
sharko_2 26 сентября 2018 | 23:18
kara:
Твой папа дырку перепутал.
palm_coast 26 сентября 2018 | 22:47
Назвать этого дебила разведчиком уже хохма. У России все такие, ну эти, разведчики?
zurich_106 26 сентября 2018 | 22:53
palm_coast: ну это же элита, "консерваторию" заканчивал, оперативник по заграницам шастал, да еще гхерой.
viktorova 26 сентября 2018 | 22:53
Так или иначе, Путин - фуфлогон, если знал, что боширов-чепига не гражданский, или лох чилийский, если не знал.
aleksandr39 26 сентября 2018 | 23:02
Говорили же что они обыкновенные безработные путешествующие по Англии ,Швейцарии и так далее .