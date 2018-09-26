Правительство Великобритании обвинило Россию в нарушении международных законов

Москва использует химическое оружие и захватывает суверенные земли, сказала на сессии Генеральной Ассамблеи ООН британский премьер-министр Тереза Мэй. Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери Мэй привела как пример «безрассудного применения химического оружия на улицах Британии агентами российского ГРУ».