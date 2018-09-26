Правительство Великобритании обвинило Россию в нарушении международных законов
Москва использует химическое оружие и захватывает суверенные земли, сказала на сессии Генеральной Ассамблеи ООН британский премьер-министр Тереза Мэй. Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери Мэй привела как пример «безрассудного применения химического оружия на улицах Британии агентами российского ГРУ».
Комментарии20
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yechomazy___etnopomoyka 26 сентября 2018 | 22:34
Купите уже этой педальной кобыле Мэй вибратор - может быть с ним она немного успокоится.
gordy 26 сентября 2018 | 22:37
В девяностые швондеров вынесло наверх, так до сих пор и болтаются пеной?
yan18 26 сентября 2018 | 22:51
gordy: А где же президент Путин? Шо ж он лично не прибыл в Нью Йорк ,что бы разоблачить коварный Запад и обвинить его-в русофобии? На ГА ООН прибыли все первые лица государств , в т ч и президент Ирана...
Нет только таких известных личностей -как Ын,Мадуро,Асад,дважды рецедивист по ордеру МУС в Гааге презик Судана Омар Башир(тоже друг путена) и самого Путина-клянусь плешью окурка: подобралась славная компания ...-из неприехавших?
tvitov66 26 сентября 2018 | 23:03
yan18: мне вот интересно, нацЛидер то хоть реально помнит кому он лично вручал Героя России, ну кроме Академика Чечни?
michael_c 26 сентября 2018 | 22:38
yechomazy___etnopomoyka: Скоро Путина насадят на это вибратор , только трястись будет он сам ...
zurich_106 26 сентября 2018 | 22:39
yechomazy___etnopomoyka: Тебе уже купили? Помогло? Успокоился?
tom_tom 26 сентября 2018 | 22:52
— Изя, ты щас будешь смеяться, но Гундяев-то на самом деле не патриарх.
— А кто же, Сёма? Тоже фитнес-тренер?
— Нет, Изя, скорее всего, тоже полковник ГРУ. А, может, целый генерал.
michael_c 26 сентября 2018 | 23:00
tom_tom: Вы таки будете смеяться , но это обязательное условие приёма в патриархи ...
nitsahon 26 сентября 2018 | 22:36
старушка дорвалась-таки до трибуны ООН... может, ей еще туфелькой об трибуну стукнуть(чтобы аудитория более четко поняла сказанные ей и уже всем хорошо известные истины)?!
yan18 26 сентября 2018 | 22:55
nitsahon: старушка то дорвалась...до трибуны ООН ,и до США добралась
А вот где потерялся-Старик Кабаев? Дорвался -набрался , но не добрался?
kara 26 сентября 2018 | 22:37
а тут как рояль в кустах-расследование про Боширова на английском я зыке. но мы знаем теперь на чьи это деньги, а кто платит тот и заказывает.
zurich_106 26 сентября 2018 | 22:41
kara: Заказывал Обама! Рафик не уиновен! Веновата Омерика!
sharko_2 26 сентября 2018 | 23:06
zurich_106:
И обязательно жидобандеры.
alex_melnikov Алексей Мельников 26 сентября 2018 | 22:38
Тереза права.
palm_coast 26 сентября 2018 | 22:45
alex_melnikov:
А вот если бы ты Лёнька не призывал идти на выборы, возможно и не остался бы Путин на 5й срок. Ты и твои приспешники, которым ты же заморочил баки, легализовали Путина в кресле, а значит это вы послали этого недополковника в Англию с фунфыриком "духов".
andy66 26 сентября 2018 | 22:46
Кремль даже не понимает сути обвинений: ну да, травим и захватываем! А что тут такого? Мы всегда это делали... ЧК с самого начала создавалась для физического уничтожения политических противников и территориальных захватов.
brian 26 сентября 2018 | 23:03
andy66: Обвинения должны быть подкреплены доказательствами (докуументами, вещдоками, фото и т.д.), иначе это - собачий брёх.
za_stalina 26 сентября 2018 | 22:55
Докажи?
viktorova 26 сентября 2018 | 23:02
/Москва использует химическое оружие и захватывает суверенные земли../
Эта часть текста - точно не новость.
lager23 26 сентября 2018 | 23:03
Не Москва, а Путен... почему этого недоумка и узурпатора власти путают с Россией?