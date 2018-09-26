Ингушетия и Чечня подписали соглашение о закреплении границ
Это историческое решение, которого удалось добиться без кровопролития и возможных конфликтов, — сказал глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.
Евкуров добавил, что эти границы будут способствовать интеграции регионов. Он также рассказал о намерении снять посты на границе с Чеченской республикой, поскольку они не нужны.
Этот шаг укрепляет дружбу между соседями, — сказал Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров также подчеркнул, что в этом договоре нет проигравшей стороны, и он выгоден для обеих республик.
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