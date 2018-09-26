В Приморский край, где из-за выборов губернатора обострилась ситуация, назначен новый временный руководитель

Это сахалинский губернатор Олег Кожемяко, который до этого уже руководил Амурской областью и Корякским автономным округом. Впрочем, свою политическую карьеру Кожемяко начинал именно в Приморье. Он хорошо знаком с регионами, может собрать необходимое количество голосов на губернаторских выборах, причем абсолютно честно, — уверен политолог Андрей Колядин.

Также сегодня президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области замглавы ФТС Сергея Морозова. Он сменил на этом посту Александра Жилкина. Вместо Юрия Кокова пост главы Кабардино-Балкарии занял Казбек Коков, сын бывшего президента этой республики Валерия Кокова.