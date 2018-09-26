Активист группы Pussy-Riot Петр Верзилов сегодня был выписан из берлинской университетской больницы «Шарите»
Как сообщают медики, его состояние значительно улучшилось, симптомы бредового состояния полностью исчезли, функция глазных зрачков должна скоро нормализоваться.
Перед его палатой с начала недели стоят трое охранников для обеспечения безопасности после обращения в полицию основателя компании Cinema for Peace Яки Бизилжа, который сообщил о двух подозрительных личностях. Полиция не подтвердила факт слежки, однако установила охрану. Как рассказала «Эху» Надежда Толоконникова, Бизилж – давний друг группы Pussy-Riot. Он же организовал и оплатил частный медицинский самолет, который 16 сентября доставил Петра в Берлин. Врачи больницы «Шарите» поставили ему диагноз «холинергический синдром» в результате сложнейшего отравления субстанцией, похожей на алкалоид, содержащийся вместе с атропином и скополамином в растениях семейства паслёновых. Доза яда могла бы привести к летальному исходу.
Петр заявил единственному корреспонденту издания «Бильд», который имеет право посещать его в палате, что хотел бы сразу же после выписки возвратиться в Россию. Из-за обширного поражения вегетативной нервной системы он не может вспомнить о том, что с ним произошло. Верзилов рассказал, что он постоянно видел везде кошек, а директора больницы принимал за начальника тюрьмы.
Петр исходит из того, что его отравили агенты ГРУ. Одной причиной этого могла быть акция Pussy-Riot во время чемпионата мира по футболу. Однако более вероятным мотивом отравления, по мнению Верзилова, могло стать его намерение провести расследование убийства Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральной Африканской Республике. 10 сентября, за день до отравления, Петр получил отчет о расследовании из ЦАР. Подробности Петр раскрывать отказался, указав на «некоторые новые факты».
Несколько дней после выписки Верзилов собирается провести в Берлине и посоветоваться с близкими и друзьями о своих дальнейших шагах. По его словам, он не боится возвращаться в Россию, поскольку такие активисты, как он, «там постоянно живут в опасности».
Комментарии6
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patrikk_2 26 сентября 2018 | 22:09
Основатель компании Cinema for Peace Яки Бизилжа сообщил о двух подозрительных личностях. Полиция не подтвердила факт слежки, однако установила охрану...
Что-то не нравится мне этот гусь!..
https://www.youtube.com/watch?v=3heKNx356QA
kkdv75 26 сентября 2018 | 22:20
Пасленовые, белены он объелся
kkdv75 26 сентября 2018 | 22:30
kkdv75: в Россию, поскольку такие активисты, как он, «там постоянно живут в опасности и под пасленовыми».
fresh_breeze 26 сентября 2018 | 22:21
"Как сообщают медики, его состояние значительно улучшилось, симптомы бредового состояния полностью исчезли, функция глазных зрачков должна скоро нормализоваться."
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После Тимошенки, прикатившей в вашу клинику в инвалидной коляске, не снимая лабутенов, которую вы исцелили от межпозвонковой грыжи, приковавшей её к тому креслу, поверить в отравление Верзилова смогут разве что упоротые либералы, коих по стране много не сыскать, или конченые дебилы, которых чуть больше.
ЗЫ:
Спецслужбы в России пошли какие-то непрофессиональные.
Травят Мурзу мл. — он живой.
Травят Скрипалей — только кот погиб.
Теперь вот Петя стал добровольцем в этом спектакле.
А нас призывают бояться эти структуры. Как же их бояться, когда от них никто не помер (кот Скрипаля не в счёт).
kkdv75 26 сентября 2018 | 22:27
fresh_breeze: Они тренируются))))
Вот инсайдеры с белингкатами молодцы. Грушников по паспортам и выпискам 4х летнеи давности из "Рос. паспорт" вычисляют))))
abuvgrobu 26 сентября 2018 | 22:46
Выдумки этого клоуна уже не интересны..