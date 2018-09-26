Активист группы Pussy-Riot Петр Верзилов сегодня был выписан из берлинской университетской больницы «Шарите»

Как сообщают медики, его состояние значительно улучшилось, симптомы бредового состояния полностью исчезли, функция глазных зрачков должна скоро нормализоваться.

Перед его палатой с начала недели стоят трое охранников для обеспечения безопасности после обращения в полицию основателя компании Cinema for Peace Яки Бизилжа, который сообщил о двух подозрительных личностях. Полиция не подтвердила факт слежки, однако установила охрану. Как рассказала «Эху» Надежда Толоконникова, Бизилж – давний друг группы Pussy-Riot. Он же организовал и оплатил частный медицинский самолет, который 16 сентября доставил Петра в Берлин. Врачи больницы «Шарите» поставили ему диагноз «холинергический синдром» в результате сложнейшего отравления субстанцией, похожей на алкалоид, содержащийся вместе с атропином и скополамином в растениях семейства паслёновых. Доза яда могла бы привести к летальному исходу.

Петр заявил единственному корреспонденту издания «Бильд», который имеет право посещать его в палате, что хотел бы сразу же после выписки возвратиться в Россию. Из-за обширного поражения вегетативной нервной системы он не может вспомнить о том, что с ним произошло. Верзилов рассказал, что он постоянно видел везде кошек, а директора больницы принимал за начальника тюрьмы.

Петр исходит из того, что его отравили агенты ГРУ. Одной причиной этого могла быть акция Pussy-Riot во время чемпионата мира по футболу. Однако более вероятным мотивом отравления, по мнению Верзилова, могло стать его намерение провести расследование убийства Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральной Африканской Республике. 10 сентября, за день до отравления, Петр получил отчет о расследовании из ЦАР. Подробности Петр раскрывать отказался, указав на «некоторые новые факты».



Несколько дней после выписки Верзилов собирается провести в Берлине и посоветоваться с близкими и друзьями о своих дальнейших шагах. По его словам, он не боится возвращаться в Россию, поскольку такие активисты, как он, «там постоянно живут в опасности».