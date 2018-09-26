Фигуранта дела Скрипалей Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига...

Это говорится в расследовании группы Bellingcat и издания Инсайдер. Как рассказал «Эху Москвы» шеф-редактор Инсайдера Роман Доброхотов, Чепига является полковником российской военной разведки.

Как пишет Инсайдер, свою вторую личность «Руслан Боширов» Анатолий Чепига получил после переезда в Москву, где он учился в специальной академии генштаба. Между тем, ранее президент Владимир Путин, говоря о двух обвиняемых по делу Скрипалей, отмечал, что речь идет об «обычных, гражданских лицах».

Истинная личность фигуранта «дела Скрипалей» раскрыта, подтвердил в своем твиттере министр обороны Великобритании. По словам Гэвина Уильямсона, это сделали в России. Чепига, подчеркнул министр, является полковником разведки. Он поблагодарил всех причастных к этому расследованию.