Фигуранта дела Скрипалей Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига
Это говорится в расследовании группы Bellingcat и издания Инсайдер. Как рассказал «Эху Москвы» шеф-редактор Инсайдера Роман Доброхотов, Чепига является полковником российской военной разведки.
Как пишет Инсайдер, свою вторую личность «Руслан Боширов» Анатолий Чепига получил после переезда в Москву, где он учился в специальной академии генштаба. Между тем, ранее президент Владимир Путин, говоря о двух обвиняемых по делу Скрипалей, отмечал, что речь идет об «обычных, гражданских лицах».
Истинная личность фигуранта «дела Скрипалей» раскрыта, подтвердил в своем твиттере министр обороны Великобритании. По словам Гэвина Уильямсона, это сделали в России. Чепига, подчеркнул министр, является полковником разведки. Он поблагодарил всех причастных к этому расследованию.
Комментарии33
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michael_c 26 сентября 2018 | 22:03
Не удивлюсь , если скоро появится новая версия российских властей , в которой Чепига уволился из органов непосредственно перед поездкой в Солсбери ...
patrikk_2 26 сентября 2018 | 22:03
Фигуранта дела Скрипалей Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига...
"Кто же тот пилот, что меня сбил?", -
Одного вьетнамца я спросил.
Отвечал мне тот раскосый, что командовал допросом:
"Сбил тебя наш летчик Ли-Си-Цын".
Это вы, вьетнамцы, врете зря!
В шлемофоне четко слышал я:
"Коля, жми, а я накрою!" - "Ваня, бей, а я прикрою!"
Русский асс Иван подбил меня...
pyco_mypucmo 26 сентября 2018 | 22:10
путина на самом деле зовут )(уйло.
ludvig14 26 сентября 2018 | 22:30
pyco_mypucmo: в 70-80-е спортсменом быть в высшей школе было престижно. Спорткафедра таких защищала от деконата. зачеты, курсовые, эезамены у них всегда были гарантированны, а вот знания по специальности... К сожалению диплом такие "специалисты" получали настоящий, при липовых знаниях...
tvitov66 26 сентября 2018 | 22:57
Толиком его зовут родные и близкие, а смотреть на солберецкий шпиль он переобувается (в лондонском магазе) в Руслика - казалось бы при чем тут Скрипали?
yan18 26 сентября 2018 | 22:35
pyco_mypucmo: У Анатолия Чепиго есть жена и ребенок...
Этож как им теперь людям знакомым и друзьям с родственниками в глаза смотреть, после того как Анатолий став Русланом с экрана телика всему миру обьявил шо он-гей?
Вот это путен опустил Героя России -сделав из того -гейроя?
Да настоящий русский офицер после такого позора-застрелился бы...
nns33 26 сентября 2018 | 23:10
yan18: Да настоящий русский офицер после такого позора-застрелился бы...======= Далеко не каждый русский офицер стал играть роль клоуна на потеху зрителям ТВ.
ura_123 26 сентября 2018 | 22:18
patrikk_2: Не совсем ас... Кстати,у тебя оговорочка по Фрейду,Зигмунду нашему Фрейду про асс?
yan18 26 сентября 2018 | 22:42
patrikk_2: Ну теперь у Чепиго-Боширова только два пути..
Или Симоньян ведет его в суд, или Руслан-Анатолий ведет Петрова в загс...
kunst54 26 сентября 2018 | 22:04
К барьеру Инсайдер, к барьеру, сатисфакцию, Чепигабоширов требует сатисфакцию!
kottigr1 26 сентября 2018 | 22:04
Английская разведка ведь сразу сказала, что им всё известно..
kara 26 сентября 2018 | 22:20
kottigr1: вы читать то умеете? до конца дочитайте и еще раз напишите про Английскую разведку.
zurich_106 26 сентября 2018 | 22:34
kara: поваренок, из того что сливало по крупицам MI6, известно, что в посольстве РФ в Риме работал некий разведчик «Аполлон», собиравший информацию о деятельности НАТО. Его завербовал агент MI6 и в апреле (через несколько недель после отравления в Солсбери) переправил в Лондон, где "Аполлон" назвал британской разведке настоящие имена своих коллег, скрывавшихся под фамилиями Боширова и Петрова.
zurich_106 26 сентября 2018 | 22:36
Терез Мэй в параменте говорила что им известны настоящие имена отравителей
grigol331 26 сентября 2018 | 22:39
kara:
Вы думать-то умеете? Зачем английской разведке раскрывать карты? Подсказали кому надо где ключик лежит, и всё - дело сделано.
cite 26 сентября 2018 | 22:07
Теперь все просто - пистолет с одним патроном - чепиге, пистолет с двумя патронами - путину ( а то вдруг осечка будет).
michael_c 26 сентября 2018 | 22:11
cite: Если "упрутся рогом" , то вполне можем увидеть Чепигу депутатом в думе .
Путин умрет , как это принято России "апоплексического удара" ...
cite 26 сентября 2018 | 22:19
michael_c: Это реалистическая картина, а я помечтать решил.))
antiboh 26 сентября 2018 | 22:15
cite: А путин разве офицер? Какую он академию кончал или училище?
Он такой же как и шойгу,жирик. А погоны нацепили...
a_111111 26 сентября 2018 | 22:09
Эх не быть ему генералом... Разве только депутатом от ЛДПР...
yan18 26 сентября 2018 | 22:39
a_111111: Какой депутат от ЛДПР-толик-руслик задание не выполнил...Максимум-будет депутатом местного совета-на Колыме...
salut__521 26 сентября 2018 | 22:10
Теперь у путина есть только два пути из Кремля - или как брехун в Голливуд, или как людоед к гагскому прокурору...
kara 26 сентября 2018 | 22:10
каждые пол часа, каждые пол часа!
zurich_106 26 сентября 2018 | 22:16
kara: Баттхёрт? Поварята наверно уже на горшках сидите за компом, что бы не бегать каждые полчаса.
grigol331 26 сентября 2018 | 22:46
kara: каждые пол часа, каждые пол часа!
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Так ведь новость-то не абы какая. И ключевой момент в ней в следующих словах:
ранее президент Владимир Путин, говоря о двух обвиняемых по делу Скрипалей, отмечал, что речь идет об «обычных, гражданских лицах».
Так что ежели кто до сих пор не понимал who is Mr. Putin, то эта новость расчехлила гэбэшного подонка окончательно.
ura_123 26 сентября 2018 | 22:13
” Товарищ генерал,мы не виноваты!Мы почти выполнили поставленную задачу,но английская погода и закрытый на ревизию Солсберийский собор...”
” Эх вы...Вы не полковники,а чистые пидорасы,ничего поручить нельзя!”
”Ну мы это,готовы искупить кровью в Сирии!”
” Одни уже искупили,завалили свой же самолёт-разведчик! Идите задницами искупайте. Кругом,шагом марш!Шобы глаза мои вас не видели,пидоры.”
Из не вошедшего в интерьвью RT
grigol331 26 сентября 2018 | 22:51
ura_123: закрытый на ревизию Солсберийский собор
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Юра, вот сразу видно, что академий Вы заканчивали. Правильно-то будет "Солсберецкий". Это Вам любой полковник ГРУ подтвердит.
palm_coast 26 сентября 2018 | 22:14
Разжаловать до рядового этого дебила и посадить на максимально возможный срок тупого бездаря.
grigol331 26 сентября 2018 | 22:53
palm_coast:
Зря вы так. Это очень даже полезный дебил. Побольше бы таких Путину.
ludvig14 26 сентября 2018 | 22:25
как сейчас обидно руслану чапиге (или толику боширову), что в его ведомстве тоже вместо спецов оказались эффективные менеджеры-управленцы
oneoretwo 26 сентября 2018 | 22:34
...у пригожинских генетических отбросов аврал, чипы искрят, перья скрипят - методички переписывают по указаниям из центра...
ерой ихний засыпался...
croaker 26 сентября 2018 | 22:36
Больше всех в этой истории обосрался Путин своей наглой ложью.А ведь за язык его никто не тянул! Теперь руководители всех стран будут лучше представлять, с кем имеют дело.
grigol331 26 сентября 2018 | 23:00
croaker:
Да, в новости это главное, ИМХО. Я выше, не дойдя еще до Вашего комментария, написал то же самое, но не столь деликатно.