Дипломаты: Российское генконсульство в Страсбурге пока не получало уведомлений о задержании гражданина России

По данным радиостанции Франс Блё, речь идет о 18-летнем выходце из Чечни. Его подозревают в подготовке теракта. Сам он обвинения отвергает. В то же время, молодой человек признавал, что искал в интернете информацию о террористических группировках, однако делал это только с познавательной целью. По сведениям журналистов, задержанный является братом подозреваемого в причастности к нападению в Париже в мае этого года. Тогда погиб один человек и были ранены четверо.