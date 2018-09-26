В отставку ушел глава департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры Андрей Малышев

Он объяснил это конфликтом с главой союза театральных деятелей Александром Калягиным и обвинил руководство этой организации в наперсточничестве, — пишет РБК. Камнем преткновения стали мероприятия, которые готовят в рамках «Года театра» представители Минкульта. Малышев уже подтвердил изданию, что написал заявление об уходе. Он добавил, что также одной из причин стало расхождение во взглядах на необходимость реформы театральной среды. Чиновник выступал за ротацию руководства театров и отказа от совмещения функций художественного руководителя и директора.