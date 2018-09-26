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21:30, 26 сентября 2018

Одним из обвиняемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь является полковник военной разведки

Это говорится в новом расследовании группы Bellingcat и издания Инсайдер. Настоящее имя человека, которого представляли в интервью RT как Руслана Боширова – Анатолий Чепига. По данным Инсайдер и Bellingcat, в 2014-ом году Чепига стал героем России за выполнение неких миротворческих миссий. Ранее президент Владимир Путин говорил, что обвиняемые в покушении на Скрипалей являются обычными гражданскими лицами.

Комментарии

19

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michael_c 26 сентября 2018 | 21:31

Кстати , Чепига украинская фамилия .
Можно на Украину свалить Солберецкую историю ...

reyd_en 26 сентября 2018 | 21:32

Чтец, жнец, на балалайке игрец... В Чечне воевал, у каклов Крым и Донбасс отбирал, ГР получил, английский подтянул, по всей Европе поездил, на секретную ликвидацию слетал, попутно пыхнув травы и пихнув британскую проститутку в дешёвом отеле, рискуя банально быть арестованным перед заданием. А ПОСЛЕ этого, у ГРУ больше не было других агентов, чтобы послать следить за химической лабораторией в Голландии. Пришлось травокура Сашку Петрова опять гонять. С тем же паспортом. А паспорта всему отделу выдавал олигофрен, иначе номера подряд и личные дела, которые хранятся непонятно в каких организациях на стороне, но имеют штамп "хайти лайкли, шпион" объяснить просто невозможно.
Обсмотрелись Бонда, где один человек 40 лет на все руки мастер - от окопов до покера и полётов в космос. И все 40 лет -сверхсекретный агент, чьё досье есть у каждого сутенёра на краю света

kottigr1 26 сентября 2018 | 21:37

reyd_en: Зря Вы так.. Чепига - это лучшее что есть у Родины на данный момент. Вот Вы к примеру, почему Скрипаля травить не поехали ? Отсидеться при кухне хотите ?

gordy 26 сентября 2018 | 21:43

"Ранее президент Владимир Путин говорил, что обвиняемые в покушении на Скрипалей являются обычными гражданскими лицами."

Не первый прокол: ему так Шойгу сказал, а он, доверчивый поверил?

serge_moro 26 сентября 2018 | 21:45

kottigr1: Далеко не у каждого дебила может сложиться так удачно карьера -стать oфицером полковником ,затем Героем России ,затем отравителем Скрипалей и англиччччан и наконец стать Великим Педерастом огромной страны ,где все звания присваивает бандит и вор Коротышка

zurich_106 26 сентября 2018 | 21:39

MI6 удочку закинула про офицеров ГРУ и Путин клюнул, опять соврал на весь мир, лжец-рецедивист.

ura_123 26 сентября 2018 | 21:43

reyd_en: Ежели чего то не Сашку Петрова,а Русланчика Бошарова,он же ЧепиГа))))
Тщательнее готовься,тщательнее.

vilingrad 26 сентября 2018 | 21:43

reyd_en: президент Владимир Путин говорил, что обвиняемые в покушении на Скрипалей являются обычными гражданскими лицами."
Одно из двух- или презик врет, или... врет как сивый мерин. Чекист- он без этого не может... но почему так тупо?!

xoxlokost 26 сентября 2018 | 21:44

reyd_en: Ну западная быдломасса и местное хомячье , любое гавно наброшенное на вентилятор хавают , для них главное рот пошире раззявить , что бы побольше залетело ! Они еще и добавки просят !)))

zurich_106 26 сентября 2018 | 21:50

xoxlokost: Рафик неуиновен!

nestor199 26 сентября 2018 | 21:40

michael_c: На Кубани есть станица - Чепигинская.

idruker 26 сентября 2018 | 21:33

Ну что, крыса плешивая, будем дальше запираться в своем углу? Или выйдем и чистосердечно признаемся уже, что врали напропалую на весь мир?

nestor199 26 сентября 2018 | 21:42

idruker: Кто врал? Про что?

idruker 26 сентября 2018 | 21:43

nestor199: Иди нахрен. Ты достал своими дебильными вопросами.

timbuktu 26 сентября 2018 | 21:34

да всё по фигу - усатый друг венедиктова,тот самый.который несколько лет назад хотел попробовать печень оппозиционера.завёрнутую в асфальт, скажет.что ни ему.ни кремлю ничего не известно

moncegorskyi 26 сентября 2018 | 21:35

Наверное ему т.е. Боширову-Чепыге, Пу присвоил вторую золотую за миротворческую миссию в Солсбери... Но мы об этом узнаем, думаю, гораздо попозже.

michael_c 26 сентября 2018 | 21:38

moncegorskyi: Нее . Его уже "слили" , пока морально . Превратили в "боевого пидораса" .
Но вполне могут "слить" и физически , если припечёт ...

kkdv75 26 сентября 2018 | 21:41

В доказательство этого, Инсайдер приводит выписку из системы «Российский паспорт» четырехлетней давности.
Там есть все. А если найти выписку "пяти летней" давности, то не такое откроется

piterrr 26 сентября 2018 | 21:45

История о том, как "главноиспражняющийся" РФ гопник путин опять шумно и с вонью обосрался на весь мир со своей очередной "спецоперацией" это очередной несмываемый позор всей России! ...В какую же помойку превратил всю страну этот приблатнённый выродок!

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