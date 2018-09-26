Одним из обвиняемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь является полковник военной разведки
Это говорится в новом расследовании группы Bellingcat и издания Инсайдер. Настоящее имя человека, которого представляли в интервью RT как Руслана Боширова – Анатолий Чепига. По данным Инсайдер и Bellingcat, в 2014-ом году Чепига стал героем России за выполнение неких миротворческих миссий. Ранее президент Владимир Путин говорил, что обвиняемые в покушении на Скрипалей являются обычными гражданскими лицами.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
michael_c 26 сентября 2018 | 21:31
Кстати , Чепига украинская фамилия .
Можно на Украину свалить Солберецкую историю ...
reyd_en 26 сентября 2018 | 21:32
Чтец, жнец, на балалайке игрец... В Чечне воевал, у каклов Крым и Донбасс отбирал, ГР получил, английский подтянул, по всей Европе поездил, на секретную ликвидацию слетал, попутно пыхнув травы и пихнув британскую проститутку в дешёвом отеле, рискуя банально быть арестованным перед заданием. А ПОСЛЕ этого, у ГРУ больше не было других агентов, чтобы послать следить за химической лабораторией в Голландии. Пришлось травокура Сашку Петрова опять гонять. С тем же паспортом. А паспорта всему отделу выдавал олигофрен, иначе номера подряд и личные дела, которые хранятся непонятно в каких организациях на стороне, но имеют штамп "хайти лайкли, шпион" объяснить просто невозможно.
Обсмотрелись Бонда, где один человек 40 лет на все руки мастер - от окопов до покера и полётов в космос. И все 40 лет -сверхсекретный агент, чьё досье есть у каждого сутенёра на краю света
kottigr1 26 сентября 2018 | 21:37
reyd_en: Зря Вы так.. Чепига - это лучшее что есть у Родины на данный момент. Вот Вы к примеру, почему Скрипаля травить не поехали ? Отсидеться при кухне хотите ?
gordy 26 сентября 2018 | 21:43
"Ранее президент Владимир Путин говорил, что обвиняемые в покушении на Скрипалей являются обычными гражданскими лицами."
Не первый прокол: ему так Шойгу сказал, а он, доверчивый поверил?
serge_moro 26 сентября 2018 | 21:45
kottigr1: Далеко не у каждого дебила может сложиться так удачно карьера -стать oфицером полковником ,затем Героем России ,затем отравителем Скрипалей и англиччччан и наконец стать Великим Педерастом огромной страны ,где все звания присваивает бандит и вор Коротышка
zurich_106 26 сентября 2018 | 21:39
MI6 удочку закинула про офицеров ГРУ и Путин клюнул, опять соврал на весь мир, лжец-рецедивист.
ura_123 26 сентября 2018 | 21:43
reyd_en: Ежели чего то не Сашку Петрова,а Русланчика Бошарова,он же ЧепиГа))))
Тщательнее готовься,тщательнее.
vilingrad 26 сентября 2018 | 21:43
reyd_en: президент Владимир Путин говорил, что обвиняемые в покушении на Скрипалей являются обычными гражданскими лицами."
Одно из двух- или презик врет, или... врет как сивый мерин. Чекист- он без этого не может... но почему так тупо?!
xoxlokost 26 сентября 2018 | 21:44
reyd_en: Ну западная быдломасса и местное хомячье , любое гавно наброшенное на вентилятор хавают , для них главное рот пошире раззявить , что бы побольше залетело ! Они еще и добавки просят !)))
zurich_106 26 сентября 2018 | 21:50
xoxlokost: Рафик неуиновен!
nestor199 26 сентября 2018 | 21:40
michael_c: На Кубани есть станица - Чепигинская.
idruker 26 сентября 2018 | 21:33
Ну что, крыса плешивая, будем дальше запираться в своем углу? Или выйдем и чистосердечно признаемся уже, что врали напропалую на весь мир?
nestor199 26 сентября 2018 | 21:42
idruker: Кто врал? Про что?
idruker 26 сентября 2018 | 21:43
nestor199: Иди нахрен. Ты достал своими дебильными вопросами.
timbuktu 26 сентября 2018 | 21:34
да всё по фигу - усатый друг венедиктова,тот самый.который несколько лет назад хотел попробовать печень оппозиционера.завёрнутую в асфальт, скажет.что ни ему.ни кремлю ничего не известно
moncegorskyi 26 сентября 2018 | 21:35
Наверное ему т.е. Боширову-Чепыге, Пу присвоил вторую золотую за миротворческую миссию в Солсбери... Но мы об этом узнаем, думаю, гораздо попозже.
michael_c 26 сентября 2018 | 21:38
moncegorskyi: Нее . Его уже "слили" , пока морально . Превратили в "боевого пидораса" .
Но вполне могут "слить" и физически , если припечёт ...
kkdv75 26 сентября 2018 | 21:41
В доказательство этого, Инсайдер приводит выписку из системы «Российский паспорт» четырехлетней давности.
Там есть все. А если найти выписку "пяти летней" давности, то не такое откроется
piterrr 26 сентября 2018 | 21:45
История о том, как "главноиспражняющийся" РФ гопник путин опять шумно и с вонью обосрался на весь мир со своей очередной "спецоперацией" это очередной несмываемый позор всей России! ...В какую же помойку превратил всю страну этот приблатнённый выродок!