Сразу 6 американских стран подписали заявление против Венесуэлы в Международный уголовный суд

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес направил жалобу от своего имени, а еще от имени глав Аргентины, Чили, Колумбии и Перу. Они требуют начать расследование о преступлениях против человечности, которые могли иметь место в Венесуэле за последние 4 года – с того момента, как пост президента занял Николас Мадуро. Венесуэла является страной, которая ратифицировала Римский статус, поэтому на нее распространяется компетенция МУС.