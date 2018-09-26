Сразу 6 американских стран подписали заявление против Венесуэлы в Международный уголовный суд
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес направил жалобу от своего имени, а еще от имени глав Аргентины, Чили, Колумбии и Перу. Они требуют начать расследование о преступлениях против человечности, которые могли иметь место в Венесуэле за последние 4 года – с того момента, как пост президента занял Николас Мадуро. Венесуэла является страной, которая ратифицировала Римский статус, поэтому на нее распространяется компетенция МУС.
Комментарии8
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pirxie 26 сентября 2018 | 21:14
Что значит Американских стран?
slash80 26 сентября 2018 | 21:28
pirxie: а это не Американские страны ?
novyyrusic 26 сентября 2018 | 21:29
pirxie: Это значит, что эти страны расположены на Американском континенте.
Понятие европейские страны вас не смущает?
А Мадуре скоро придет конец.
Народное восстание поддержанное соседями и ему кранты.
Повесят его за яйца, может и с женой вместе. Тоже та еще тварь.
tomorrow_never_knows 26 сентября 2018 | 21:38
pirxie: pirxie: "Карту купи, лапоть!" (с)
tv_victim 26 сентября 2018 | 21:23
А сколькотам ярдов вложили наши дальновидные политики-стратеги в эту перспективнейшую страну?
efilika 26 сентября 2018 | 21:35
а на нас когда напишут&
sab171 26 сентября 2018 | 21:40
походу еще одним союзником меньше, а там говорят Роснефть с Лукойлом бабла втюхала да бомбардировщики наши садились, что делается-то, может пока не поздно С-300 поставить?
aleksei123m 26 сентября 2018 | 21:44
Пора бы и на нашего подать иск.