Только 6% россиян провели в этом году отпуск за границей

Кроме того, по данным ВЦИОМ, снизились общие траты сограждан на летний отдых по сравнению с прошлым годом. Почти четверть вообще не смогли взять отпуск этим летом, большинство провели каникулы на даче или дома. По словам социологов, если в прошлом году люди, как правило, были недовольны нехваткой денег на отпуск, то в этом году главной причиной неудовлетворенности отдыхом стала невозможность отправиться туда, куда мечтали.