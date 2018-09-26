Только 6% россиян провели в этом году отпуск за границей
Кроме того, по данным ВЦИОМ, снизились общие траты сограждан на летний отдых по сравнению с прошлым годом. Почти четверть вообще не смогли взять отпуск этим летом, большинство провели каникулы на даче или дома. По словам социологов, если в прошлом году люди, как правило, были недовольны нехваткой денег на отпуск, то в этом году главной причиной неудовлетворенности отдыхом стала невозможность отправиться туда, куда мечтали.
Комментарии23
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dvdd 26 сентября 2018 | 21:09
Прально, ехайте в Анапу, бухайте и жрите блины с лопаты. Вы же за это голосовали.
kottigr1 26 сентября 2018 | 21:12
dvdd: Только 6% россиян провели в этом году отпуск за границей
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Из этих россиян 5,5% ездили домой в Среднюю Азию, навестить родителей.
testmeter 26 сентября 2018 | 21:33
kottigr1: А остальные 0.5% ездили в Крым. ВЦИОМ прекрасно знает, что для России это заграница
hastings 26 сентября 2018 | 21:17
dvdd: а чем плохи блины с лопаты? Тем что их не подают на Западе?
Люди сердцем для отдыха выбирают сакральные для каждого россиянина направления в Крым и соловецкие монастыри. Запад никому больше оказался не нужен.
dvdd 26 сентября 2018 | 21:20
hastings: где я сказал, что плохи? всё прально: голосуешь за путлера, жри блины с лопаты. Насчёт нужен Запад или нет, я бы поспорил, но история тут всё очень скоро расставит всё по местам. СССР тоже вопил, что Запад ему не нужен. Где СССР и где Запад сегодня.
hastings 26 сентября 2018 | 21:33
dvdd: СССР в сердце каждого православного россиянина и потихоньку возрождается. Крым, Белоруссия - все потихоньку притягиваютя обратно.
dvdd 26 сентября 2018 | 21:37
hastings: обратно, это куда? в анус?
kottigr1 26 сентября 2018 | 21:39
hastings: Крым, Белоруссия - все потихоньку притягиваютя обратно.
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Вы правы.. Мухи летят на запах..
vilingrad 26 сентября 2018 | 21:46
hastings: Крым засчитывать за зарубеж. Украина все-таки...
novyyrusic 26 сентября 2018 | 21:18
dvdd: Нищают россияне, заметно нищают.
И выехало меньше и потратили в среднем во время отдыха за границей по 1000 долларов в среднем.
И дальше будет еще хуже.
перспективы плачевны, Пенсии отдаляются.
Шаов. Несколько слов о кризисе
Ах, как было всё красиво,
Триумфально, горделиво:
В воздух чепчики и крики «Ура!»,
Много блеска, треска – это
Третий Рим времён расцвета!
Мать честная, это ж было вчера…
Ели, пили, деньги были.
Да мы валютой печь топили!
И плевали на соседей с крыльца.
Распальцовка, крест на пузе –
Жизнь бурлила, как джакузи…
Рассердили мы, как видно, Творца!
Накрылись биржи, закрылись банки.
И самый главный, наш рулевой,
Сидит угрюмый, как после пьянки,
И смотрит строго, как неродной:
Мол, мы ж старались для вас, поганцев,
Мы ж не щадили себя подчас.
Зачем Бог создал американцев?
Одни убытки от них у нас.
И участливые власти
Говорят: «Не в деньгах счастье,
Вы истратили бы их всё равно».
Утешают, как больного:
Мол, не Вам одним хреново.
Вон, сосед по койке помер давно..........
alex_d 26 сентября 2018 | 21:13
а сколько надо? 50% ? чтобы полстраны валюту в турцию вывозили?
alena01 26 сентября 2018 | 21:21
alex_d:
Действительно...
Ведь вывозить валюту имеют право только приближенные к Вове...
А россияне пусть пальмовое масло жрут - заслужили...
alex_d 26 сентября 2018 | 21:24
alena01: право имеют все. вот только зачем? в нашей стране вполне достаточно разных мест отдыха.
не понимаю этого идиотского посыла - что обязательно нужно тащиться в египетскую пустыню и сидеть там в бассейне при 45 градусах жары.
slash80 26 сентября 2018 | 21:34
alex_d: вы так примитивно мерите отдых . можно поехать в Кению . И не будете сидеть в бассейне .Можно в Перу .... . Мир большой ...
kottigr1 26 сентября 2018 | 21:41
alex_d: сидеть там в бассейне при 45 градусах жары
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Не понять Вам таинственную и тонкую российскую душу.. 45 градусов снаружи, 45 градусов внутри - это гармония...
dvdd 26 сентября 2018 | 21:22
alex_d: узбагойся, мы все уже поняли, что ты Турцию на карте найти не сможешь.
slash80 26 сентября 2018 | 21:26
alex_d: мне вот реально все равно сколько валюты в стране . я родился не для этого . я хочу мир посмотреть . а из-за игр политиков почему я должен страдать ? вот если кто войной пойдет на нас , то да встану на защиту но не государства а Родины .
alex_d 26 сентября 2018 | 21:46
slash80: видите ли в чем дело... может, вам и плевать, сколько в стране валюты и кто её для страны зарабатывает. но вот выехать за границу без этой валюты у вас не выйдет. поэтому если её нет - то плеваьб, что вы там хотите - это у вас не выйдет.
palm_coast 26 сентября 2018 | 21:16
6% отдохнули за границей., это где, в Крыму что ли?, Крым то остался украинским., его Америка российским никогда не признает.
tv_victim 26 сентября 2018 | 21:16
Теперь понятно, сколько в России депутатов-губеров-прокуроров и прочих патриотов! 6%....
andromedus 26 сентября 2018 | 21:49
tv_victim: Не, они невыездные. Так же как и все силовики,
И они сделают всё, чтобы эти 6% снизились до нуля.
vatarasha 26 сентября 2018 | 21:17
А че к вождю на дачу не поехали, картошку и свеклу собирать...сонце, комары и лепотаа
alexsan_der 26 сентября 2018 | 21:20
Как считали 6 %? Если это от всех россиян, то тогда получается что может себе позволить отпуск за границей 1%-2% россиян, а остальные 4% это их жены, дети, тещи и бабушеки дедушками.