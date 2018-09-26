Кремль начал новый цикл замены губернаторов в регионах
Сегодня сменилось руководство в четырех субъектах Федерации. В частности, президент Владимир Путин объявил об отставке астраханского губернатора Александра Жилкина. Этот пост глава государства предложил замруководителю федеральной таможенной службы Сергею Морозову.
Также президент сегодня назначил главой Приморского края вместо Андрея Тарасенко сахалинского губернатора Олега Кожемяко. В Приморье недавно сложилась конфликтная ситуация из-за второго тура выборов губернатора. В итоге, результаты голосования отменили. Как говорят в ЦИКе, новые выборы пройдут в ближайшие три месяца. Еще один регион, где сменился руководитель – это Кабардино-Балкария. Там место Юрия Кокова временно исполняющим обязанности главы стал Казбек Коков.
Комментарии7
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timbuktu 26 сентября 2018 | 21:05
я не понимаю: там - выбирали,тут - назначили
отчего это зависит - от того.что взбредёт в голову НАШЕМУ ФСЁ?
danko1 26 сентября 2018 | 21:07
timbuktu: "А вы, друзья, как не садитесь...", из одного кресла в другое пересаживаясь, всё равно будете составлять преступную вертикаль и выполнять только указания Путина.
perectukin 26 сентября 2018 | 21:14
Вместо Юрия Кокова пост займет Казбек Коков ....
Какая хер разница.
Все в семью.
eternity88 26 сентября 2018 | 21:33
perectukin: ну, коков кокова не кокнет
natayak 26 сентября 2018 | 21:16
Какое изящное выражение - "цикл замены."
lion64__2 26 сентября 2018 | 21:18
"Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии. Аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий."
Всуе эти деяния едросни и лично солнцеликого. Не спастись едросне от наказания.
timbuktu 26 сентября 2018 | 21:31
lion64__2: и не надейтесь - запад стесняется в лицо сказать путинской россии.кто она есть и отваживается только на слегка пожуривание