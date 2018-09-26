Кремль начал новый цикл замены губернаторов в регионах

Сегодня сменилось руководство в четырех субъектах Федерации. В частности, президент Владимир Путин объявил об отставке астраханского губернатора Александра Жилкина. Этот пост глава государства предложил замруководителю федеральной таможенной службы Сергею Морозову.

Также президент сегодня назначил главой Приморского края вместо Андрея Тарасенко сахалинского губернатора Олега Кожемяко. В Приморье недавно сложилась конфликтная ситуация из-за второго тура выборов губернатора. В итоге, результаты голосования отменили. Как говорят в ЦИКе, новые выборы пройдут в ближайшие три месяца. Еще один регион, где сменился руководитель – это Кабардино-Балкария. Там место Юрия Кокова временно исполняющим обязанности главы стал Казбек Коков.