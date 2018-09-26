Петр Верзилов не сомневается в том, что его пытались отравить российские спецслужбы
В своем первом после госпитализации интервью немецкому изданию Bild, участник Pussy Riot и издатель Медиазоны ответил, что покушение было организовано профессионально. Причина этого, считает Верзилов, может заключаться либо в его общественной деятельности и, в частности, в акции на финале чемпионата мира по футболу, либо в том, что он организовал собственное расследование гибели российской группы журналистов в Центральноафриканской республике. Верзилова госпитализировали 11 сентября, вскоре после этого его перевезли из московской больницы в берлинскую. Здесь врачи подтвердили версию о том, что он мог быть отравлен.
Комментарии13
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bereshliberalivjamu 26 сентября 2018 | 21:05
прямо на дорожки разбили и за нюхать заставили, дебил бл.
old_skull 26 сентября 2018 | 21:06
Ну и где расследование? Слишком секретно? Надеюсь в этом расследовании больше фактов, чем у уёбка дурицкого, у которого весь доклад ( совершенно секретной, естественно!!!);состоял из 3(трёх) слов на сортирной бумажке?)
novyyrusic 26 сентября 2018 | 21:32
old_skull: Тебе его в жопу засунуть свернув в трубочку или можно и смяв в комок, ведь она у тебя разработана?
Сейчас ты опять заскулишь как маленький.
Можно подумать тебе в первый раз засунули.
kara 26 сентября 2018 | 21:08
так где расследование из-за которого его как бы отравили,но без следов отравления.
Журналисты Эха выведите его в эфир и спросите про это.
ignachio 26 сентября 2018 | 21:09
Это более вероятно, чем например израильские спецслужбы. Надо проверить, есть ли алиби у Боширова.
banyi4 26 сентября 2018 | 21:09
Лучше бы у меня крыс на даче поморили )
novyyrusic 26 сентября 2018 | 21:36
banyi4: Нет, этим придуркам ничего доверять нельзя. Вместо крыс они всех ежиков потравят и вы сдохнете вместе с женой и детками.
Ребятом с такой квалификацией надо зарплату платить за то, что они ничего вообще не делают.
Это же солберецкие, мать их. пусть МонбланКи смотрят по телеку.
xoxlokost 26 сентября 2018 | 21:10
Верзил Педрилов следователь !? Лехаиму Халяльному не говорите только ,он же свою ФБКу закроет из за беспереспективности !)
tv_victim 26 сентября 2018 | 21:14
Рановато его выписали... Надо бы еще к Павленскому в одну палату положить на годик-другой....
nifont 26 сентября 2018 | 21:18
Сечиным то перестал бредить,бедолага?
novyyrusic 26 сентября 2018 | 21:39
nifont: Ты думаешь он после того как Сечина поимел разок мечтает о следующем соитии?
То-то от Сечина жена убежала.
А ты не врешь, голубок? Что, он тебя вместе с Сечиным ... не верю"!
lion64__2 26 сентября 2018 | 21:20
Ему бы на Канатчикову дачу лучше всего попасть. Вместе с пусями.
ankir 26 сентября 2018 | 21:27
верзилов ничем не может привлечь к себе внимание, так хоть так.