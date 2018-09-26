Петр Верзилов не сомневается в том, что его пытались отравить российские спецслужбы

В своем первом после госпитализации интервью немецкому изданию Bild, участник Pussy Riot и издатель Медиазоны ответил, что покушение было организовано профессионально. Причина этого, считает Верзилов, может заключаться либо в его общественной деятельности и, в частности, в акции на финале чемпионата мира по футболу, либо в том, что он организовал собственное расследование гибели российской группы журналистов в Центральноафриканской республике. Верзилова госпитализировали 11 сентября, вскоре после этого его перевезли из московской больницы в берлинскую. Здесь врачи подтвердили версию о том, что он мог быть отравлен.