Одного из обвиняемых по делу Скрипалей на самом деле зовут Анатолий Чепига
Это утверждает издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat. По их данным, еще 4 года назад такие имя и фамилия были в паспорте у человека, которого в интервью телеканалу RT представили как Руслан Боширов. Чепига является полковником военной разведки. Он выполнял миссию в Чечне и, возможно, на Украине, — добавляет Инсайдер. В любом случае, в конце 2014 года он был награжден званием Герой России именно с формулировкой «за миротворческую миссию». Свое альтер-эго Руслан Боширов Чепига получил после переезда в Москву, где он окончил академию Главного управления вооруженных сил России. На сленге военных разведчиков ее еще называют «консерваторией».
Между тем, ранее президент Владимир Путин, говоря о фигурантах дела Скрипалей, отмечал, что речь идет об обычных гражданских лицах.
Комментарии30
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michael_c 26 сентября 2018 | 21:02
В новом интервью у Симоньян узнаем , что он "честный пидор" , а ни какой он не полковник...
serge_moro 26 сентября 2018 | 21:06
michael_c: Если Коротышка называет себя великим разведчиком,то почему Чепига не может быть Героем России, а Золотов-генералом армии. Ведь эти звания присваивает лично Коротышка . Все звания ,полученные во времена Коротышки не соответсвуют духу и закону этих званий. Все звания от бандита Коротышки выглядят ,как карикатура и издевательствo над здравым смыслом
serge_moro 26 сентября 2018 | 21:08
serge_moro: Вот такие обычные люди работают на Коротышку. Коротышка думал,что он всех переиграл,но на каждого хитрого лилипутина есть Insider,который раскроет все тайны лилипутинского ворья. Герой России сыграл отличную роль гея ,но не выполнил задание заказчика и спалился полностью с пoтрохами вместе со всем ГРУ и его Ворамикомандующего Лилипутина-Коротышки
nitsahon 26 сентября 2018 | 21:11
michael_c: одно другому не мешает...
но вообще-то то, как он вел себя на этом интервью, вызывает много сомнений в том,что он закончил упомянутую академию(да и до полковника дослужился)
kottigr1 26 сентября 2018 | 21:16
nitsahon: Поговаривают, что теперь в ГРУ как и в шоу-бизнес, попадают через постель..
dvdd 26 сентября 2018 | 21:17
nitsahon: в чём сомнения? Или полковник должен быть начитанным интеллектуалом? Он полковник путинской россии, не забывайте. Не путайте с полковником королевской гвардии Её Величества.
gригорьич 26 сентября 2018 | 21:16
michael_c: под полковник Петров
old_skull 26 сентября 2018 | 21:03
Ладно врать то... Похожи, но лица разные...Не 50 же лет прошло.
dvdd 26 сентября 2018 | 21:13
old_skull: это твоё лицо от _опы не отличить. А тут всё ясно как белый день.
nestor199 26 сентября 2018 | 21:33
dvdd: Нанесите на фотографии сетку, возьмите в руки циркуль и ............. убедитесь, что это лица разных людей.
snikkersnepper 26 сентября 2018 | 21:18
old_skull:
"Тичборн был стройный молодой аристократ с утонченными манерами, смуглым цветом лица, черными прямыми волосами, живым взглядом и четкой, даже до чрезмерности, речью; Ортон был неотесанный мужлан с большим брюхом, вьющимися каштановыми волосами, сонным взглядом и невнятной, сбивчивой речью. Богль решил, что Ортону надо сесть на первый же отплывающий в Европу пароход и оправдать надежду леди Тичборн, объявив, что он ее сын. В плане этом была какая-то безумная изобретательность. Попробую подыскать подходящий пример. Вот если бы в 1914 году некий аферист вздумал выдать себя за германского императора, он постарался бы выставить напоказ торчащие усы, парализованную руку, властную складку бровей, серый плащ, грудь в орденах и высокий шлем. Богль был хитрее: он бы изобразил кайзера безусым, без каких-либо военных атрибутов и орденских орлов и с безупречно здоровой левой рукой. ... Богль знал, что абсолютное воспроизведение желанного образа Роджера Чарлза Тичборна недостижимо. Знал он также, что, сколько бы черт сходства ни удалось подделать, они лишь подчеркнули бы некоторые неустранимые различия. Посему он вообще отказался от какого-либо сходства. Интуитивно он понял, что именно чудовищная несообразность притязаний будет лучшим доказательством того, что здесь не может быть речи об обмане, при котором никто не пошел бы на столь явное пренебрежение простейшими приемами."
Хорхе Луис Борхес. Беспардонный лжец Том Кастро.
Пытаться как-то логически осмыслить истерику, разгоняемую Дебилокотами, Ромой Доброхотовым и Эхом Москвы просто невозможно. Смиритесь с этим и отойдите в сторонку.
zurich_106 26 сентября 2018 | 21:24
snikkersnepper: отойдите и обсыхайте, чего вы лезете на рожон, дебилы, ведь всё же ясно, чего позоритесь, набрал час повар бестолковых.
palm_coast 26 сентября 2018 | 21:07
Ничего удивительного, офицера развязавшего войну на Донбасе тоже называли Стрелковым.
piterrr 26 сентября 2018 | 21:07
История о том, как "главноиспражняющийся" РФ путин опять шумно и с вонью обосрался на весь мир со своими "спецоперациями"!
palm_coast 26 сентября 2018 | 21:12
piterrr:
А в чем прокол Путина?, цель операции достигнута - предатель наказан, мир оцепенел от испуга, санкции введены и успешно работают на благо России.
piterrr 26 сентября 2018 | 21:20
palm_coast: гопник ещё раз продемонстрировал всему миру какой он тупой гопник подзаборный и какие дебилы составляют его холуйское стадо!...Горе, что жизнь проходит при этом выродке!..Присутствие этого окурка в Кремле это личное оскорбление и России и всех разумных ещё живущих в ней!
zurich_106 26 сентября 2018 | 21:27
palm_coast: наказан не за предательство а за сотрудничество с испанской разведкой как Литвиненко, который должен был давать показания в испанском суде по делу о легализации на западе криминальных денег из России Путиным и его окружением через тамбовско-малышевское ОПГ
kara 26 сентября 2018 | 21:11
что то даты не бьются-четыре года назад это 2014,а нам показывали выписки с датой выдачи паспорта за 2010 год и фамилия Боширов.
nestor199 26 сентября 2018 | 21:35
kara: Это у Вас даты не бьются, а у них бьются.
jetsam 26 сентября 2018 | 21:14
утомило.
вроде как после распятого мальчика, карлоса, она утонула, 800метрового су25,
скринов из комп.игры и двукратного освобождения трехкратной площади сирии
= все ясно...
далее пошли операции прикрытия методом пурги и чуши...
типа, пока все смеются - виолончели играют и играют,
бабло копится и копится, телега скрипит и тащится в пропасть....
piterjanis 26 сентября 2018 | 21:14
.. и в землю закопал и надпись написал(с)
snikkersnepper 26 сентября 2018 | 21:34
piterjanis: kara:
"В Чечне воевал, у каклов Крым и Донбасс отбирал, ГР получил, английский подтянул, по всей Европе поездил, на секретную ликвидацию слетал, попутно пыхнув травы и пихнув британскую проститутку в дешёвом отеле, рискуя банально быть арестованным перед заданием. А ПОСЛЕ этого, у ГРУ больше не было других агентов, чтобы послать следить за химической лабораторией в Голландии. Пришлось травокура Боширова опять гонять. С тем же паспортом. А паспорта всему отделу выдавал олигофрен, иначе номера подряд и личные дела, которые хранятся непонятно в каких организациях на стороне, но имеют штамп "хайти лайкли, шпион" объяснить просто невозможно."
Глобальная авантюра.
Про фотографии совершенно разных людей я уже высказался чуть выше.
НЕ МЕШАЙТЕ
ЛЮДЯМ
СХОДИТЬ
С УМА
У вас все равно не получится.
dobrabi 26 сентября 2018 | 21:45
snikkersnepper:
//НЕ МЕШАЙТЕ
ЛЮДЯМ
СХОДИТЬ
С УМА "
Четверти часа не прошло, как я то же самое написал.
pyco_mypucmo 26 сентября 2018 | 21:15
урашки то озноб, то жар. И лихорадит её, и мычит она нечленораздельно. Ядовитая заноза врашке засела, в виде плешивого карлика. Некому извлечь.
hangman19 26 сентября 2018 | 21:19
презик чмошник, врет и врет.
nigelliri56 26 сентября 2018 | 21:19
"...Владимир Путин, говоря о фигурантах дела Скрипалей, отмечал, что речь идет об обычных гражданских лицах."
3,14здун всея Руси.
efilika 26 сентября 2018 | 21:20
мне нравятся такие разведчики. Ничего скрыть не могут. А больше мне нравятся издание Инсайдер и группа расследования Bellingcat. Если бы не они, у нас бы не было такой информации об этом деле и четкого представления кто на самом деле за всем этим стоит.
zurich_106 26 сентября 2018 | 21:30
efilika: они раскрывают то, что MI6 давно было известно
nestor199 26 сентября 2018 | 21:37
efilika: Нанесите на фотографии сетку, возьмите в руки циркуль и ............. убедитесь, что это лица разных людей.
dvdd 26 сентября 2018 | 21:42
efilika: поэтому срочно отключить интернет и опустить железный занавес, а то россияне от всяких западных изданий слишком много узнают