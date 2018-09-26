Американское аэрокосмическое агентство обнаружило марсоход Opportunity, который не выходит на связь

Последний контакт с Землей был в начале июня, потом аппарат перешел в спящий режим из-за сильнейшей пылевой бури на планете. По данным NASA, сейчас он находится на одном из склонов в Долине устойчивости. Восстановление его работы может занять недели или месяцы, — говорят специалисты. Opportunity работает на Марсе уже 14 лет.