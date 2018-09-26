Американское аэрокосмическое агентство обнаружило марсоход Opportunity, который не выходит на связь
Последний контакт с Землей был в начале июня, потом аппарат перешел в спящий режим из-за сильнейшей пылевой бури на планете. По данным NASA, сейчас он находится на одном из склонов в Долине устойчивости. Восстановление его работы может занять недели или месяцы, — говорят специалисты. Opportunity работает на Марсе уже 14 лет.
Комментарии9
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gvs 26 сентября 2018 | 20:44
Марсоход "Оппортьюнити" был обнаружен в Дагестане с перебитыми номерами ))))
spbdweller 26 сентября 2018 | 20:44
nothing to say
permsky_valenok 26 сентября 2018 | 20:46
Забастовку, видимо, объявил. А что, сколько лет уже без отпусков...
perectukin 26 сентября 2018 | 20:47
Ептарьмалахай, да у него там за 14 лет давно уже семья новая, дети, дачка на Плутонии, а эти дебилы все ждут сигнала...
Не дают мужику пожить спокойно, вы сначала гонорар вышлете за 14 лет работы.
wattman 26 сентября 2018 | 20:47
Может быть и Петрова, дружка Бочирова, обнаружат американцы? Он ведь тоже на связь не выходит!
citizenkane 26 сентября 2018 | 20:48
А скоко такса Рогозина прожила после утопления? Неподскажите?
neyexo 26 сентября 2018 | 21:03
Дырку пусть ищут
jetsam 26 сентября 2018 | 21:32
wiki=Название марсоходу, в рамках традиционного конкурса НАСА, было дано 9-летней девочкой российского происхождения Софи Коллиз, родившейся в России и удочерённой американской семьёй из Аризоны[9].
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(салют закону подлецов)
wiki=На начало 2018 года «Оппортьюнити» продолжал эффективно функционировать,
уже в 55 раз превысив запланированный срок
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вот так... а у нас путен всего в 4-5 раз дольше плана встает с колен. ему еще в сортире с.ать и ср.ть
до рекорда пиндоского марсохода...
v_bnd 26 сентября 2018 | 21:45
"Восстановление его работы может занять недели или месяцы" - хозяйственные, будут 14-летний аппарат реанимировать.
Вот нифига не понимают - ведь можно новый неимеющийаналогов мост... брр.. марсоход за 100500 построить. Хреново у США с вяличием. Не умеют правильно бюджет пил..., ой, осва.., ой, ну, это самое