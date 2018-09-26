"Власти Норвегии хотят депортировать гражданина России, которого задержали с бомбой год назад в Осло"

18-летний юноша ранее получил год условно за незаконное обращение со взрывчаткой. Как пишет газета Верденс Ганг, россиянина вновь задержали накануне для высылки из страны, однако как будет решаться его судьба – пока неизвестно. Молодой человек живет в королевстве с 2010-го года, он прибыл сюда вместе с родителями с Северного Кавказа, как беженец.