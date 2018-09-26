Власти Норвегии хотят депортировать гражданина России, которого задержали с бомбой год назад в Осло
18-летний юноша ранее получил год условно за незаконное обращение со взрывчаткой. Как пишет газета Верденс Ганг, россиянина вновь задержали накануне для высылки из страны, однако как будет решаться его судьба – пока неизвестно. Молодой человек живет в королевстве с 2010-го года, он прибыл сюда вместе с родителями с Северного Кавказа, как беженец.
Комментарии6
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astet 26 сентября 2018 | 20:38
Кастрировать и - в Москву!
zonda_3 26 сентября 2018 | 21:33
astet:
Как гордый орёл
На Фьёрдах "кавказа"
Сижу и тужусь,
На краю унитаза.
Чеченцы и европейцы неисправимы
perestarok 26 сентября 2018 | 20:38
"Власти Норвегии хотят депортировать гражданина России, которого задержали с бомбой год назад в Осло"
А куда депортировать? Нахрен он в России нужен.
kottigr1 26 сентября 2018 | 21:14
perestarok: "Власти Норвегии хотят депортировать гражданина России, которого задержали с бомбой год назад в Осло"
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Возвращать будут вместе с бомбой, как брали ?
vladimirbelarus 26 сентября 2018 | 20:56
Засунуть ему бомбу, куда Боширов засовавал Петрову. И отпустить, пусть бежит...в рашку
seryj_wolk 26 сентября 2018 | 21:19
Думал посидит пару лет и дальше будет жить в Европе! Ан нет пшел вон на истерическую родину. А это наказание почище тюрьмы.