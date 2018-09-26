Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге адвоката Михаила Федотова

По данным «Фонтанки», это произошло в его офисе, когда некий мужчина передал защитнику 30 миллионов рублей. Следователи предполагают, что речь шла о взятке за решение вопроса по одному из уголовных дел. 52-летнего Федотова доставили в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении в отношении главы коллегии адвокатов региона уголовное дело.