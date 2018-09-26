Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге адвоката Михаила Федотова
По данным «Фонтанки», это произошло в его офисе, когда некий мужчина передал защитнику 30 миллионов рублей. Следователи предполагают, что речь шла о взятке за решение вопроса по одному из уголовных дел. 52-летнего Федотова доставили в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении в отношении главы коллегии адвокатов региона уголовное дело.
Комментарии6
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perectukin 26 сентября 2018 | 20:41
Грамотно жида взяли. Теперь не отвертится, если главный жид - гарант Конституции не позвонит кое-кому чтоб отпустили...
А то почуяли что можно воровать и не платить мзду.
У нас все записано !
alexsan_der 26 сентября 2018 | 20:59
Надо как-то поподробнее расписать. Мне, например, непонятно как адвокат может решать вопросы по уголовным делам? Он же не судья, не следователь и не прокурор.
perectukin 26 сентября 2018 | 21:05
alexsan_der:
Мальчик, ты где живешь ?
Адвокат сегодня в путинской россии это посредник между ментами и осужденным. Кому , сколько и когда занести ...
Только про законы не надо ля-ля.
alexsan_der 26 сентября 2018 | 21:26
perectukin: Да я не спорю, просто нужно было его брать, когда он деньги ментам передает, а так его одного посадят, а "оборотни в погонах" останутся на своих должностях.
tverboul 26 сентября 2018 | 21:42
Неграмотно взяли. Ну, скажет адвокат, что это гонорар за юридические услуги, и что ты с ним сделаешь? Хватать надо на передаче взятки должностному лицу.
wuwer 26 сентября 2018 | 21:49
tverboul: Так потому его и взяли до передачи...а так бы пришлось своих оборотней хватать