Арбитражный суд Татарстана признал банкротом компанию ВИМ-Авиа

В отношении нее запущена процедура конкурсного производства сроком до конца января, — говорится в решении суда. С ходатайством о банкротстве ранее обратились кредиторы перевозчика. Год назад ВИМ-Авиа, которая входила в десятку крупнейших авиакомпаний в России, объявила о том, что прекращает все чартерные программы. Ее долги перед контрагентами оценивались более чем в 10 миллиардов рублей. Всему этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, которая затронула тысячи пассажиров.