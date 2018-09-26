"Настоящее имя одного из фигурантов дела о покушении на Скрипалей – Анатолий Чепига

Как говорится в расследовании, которое провели журналисты издания Инсайдер и участники Bellingcat, именно такие данные были в паспорте у того, кого представили в интервью на телеканале RT как Руслан Боширов. В доказательство этого, Инсайдер приводит выписку из системы «Российский паспорт» четырехлетней давности. Чепига, он же Боширов, является полковником военной разведки. Более того, в декабре 2014-го года по данным расследовательской группы, этот человек получил звание Герой России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии». Речь может идти о действиях на востоке Украины, — предполагает Инсайдер.