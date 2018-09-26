Настоящее имя одного из фигурантов дела о покушении на Скрипалей – Анатолий Чепига
Как говорится в расследовании, которое провели журналисты издания Инсайдер и участники Bellingcat, именно такие данные были в паспорте у того, кого представили в интервью на телеканале RT как Руслан Боширов. В доказательство этого, Инсайдер приводит выписку из системы «Российский паспорт» четырехлетней давности. Чепига, он же Боширов, является полковником военной разведки. Более того, в декабре 2014-го года по данным расследовательской группы, этот человек получил звание Герой России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии». Речь может идти о действиях на востоке Украины, — предполагает Инсайдер.
Комментарии40
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tv_victim 26 сентября 2018 | 20:32
"И вот под этой личиной
Скрывался, блин уголовник!
Ну в жизни не скажешь, такой был мужчина!
Ну настоящий полковник".
А. Пугачева. "Настоящий полковник".
serge_moro 26 сентября 2018 | 20:35
tv_victim: danko1: Если Коротышка называет себя великим разведчиком,то почему Чепига не может быть Героем России, а Золотов-генералом армии. Ведь эти звания присваивает лично Коротышка . Все звания ,полученные во времена Коротышки не соответсвуют духу и закону этих званий. Все звания от бандита Коротышки выглядят ,как карикатура и издевательствo над здравым смыслом
serge_moro 26 сентября 2018 | 20:45
serge_moro: Вот такие обычные люди работают на Коротышку. Коротышка думал,что он всех переиграл,но на каждого хитрого лилипутина есть Insider,который раскроет все тайны лилипутинского ворья. Герой России сыграл отличную роль гея ,но не выполнил задание заказчика и спалился полностью с пoтрохами вместе со всем ГРУ и его Ворамикомандующего Лилипутина-Коротышки
maxcarev 26 сентября 2018 | 20:50
Путинские гопники теперь получают звания "Герой России" - какая чудовищная деградация!!
ignachio 26 сентября 2018 | 21:02
А раньше говорили, что его настоящая фамилия - Васечкин ... Все сходилось - Петров и Васечкин.
gonduras_on_colima 26 сентября 2018 | 20:36
Для начала анекдот.
Приходит как-то мужик к сексопатологу, и говорит
- Знаете доктор - я Гей
Тот его спрашивает
- Может вы батенька писатель?
Мужик отвечает "нет".
Доктор его спрашивает
- Может вы батенька художник?
Мужик отвечает "нет".
Доктор его снова спрашивает
- Может вы батенька певец?
Мужик отвечает "нет".
Да вы батенька не гей, вы батенька, самый обыкновенный пиdорас.
Так вот, если пиdорас Боширов оказался полковником и героем Роисси, то он никакой не пиdорас, а необыкновенный гей.
igorrrpadlowitchs 26 сентября 2018 | 20:37
tv_victim: Бл...дь, ну если в российской армии полковники занимаются отравлениями, то какой хумней занимаются майоры и капитаны? Про летёх, вообще, страшно подумать!
pyco_mypucmo 26 сентября 2018 | 20:49
igorrrpadlowitchs: один майор в Кремле на троне уж 20 лет почти. И хрен знает, когда его соттуда отцарапают.
ignachio 26 сентября 2018 | 21:04
Путину присвоили звание подполковника, когда он Собчака в стукачи завербовал.
danko1 26 сентября 2018 | 20:32
Кто посмел "президента" обмануть, дважды публично сказавшего, что эти "туристы" к разведке отношения не имеют, а обыкновенные бизнесмены?
Ведь Путин, по его словам, никогда не врет.
michael_c 26 сентября 2018 | 20:48
danko1: Если этот "пидор" и в самом деле "герой России" . То Путин лично его награждал . Ещё бы ему его не знать ...
ura_123 26 сентября 2018 | 20:57
michael_c: Ещё бы! Ведь в России все пидарасы друг друга в лицо знают))))
michael_c 26 сентября 2018 | 21:00
Президент как честный человек , сначала развёлся ...
ura_123 26 сентября 2018 | 21:48
michael_c: И продолжает разводить всю страну))))
sagen 26 сентября 2018 | 21:09
ura_123: Не все, но многие https://d.radikal.ru/d39/1804/eb/6b8c4298f7f9.jpg
kara 26 сентября 2018 | 20:32
Эхо начало наброс на вентилятор
tv_victim 26 сентября 2018 | 20:36
kara: А как же по-Вашему выявлять несогласный элемент? Как раз именно так. Сначала запускается подобная мулька, а потом все противники линии партии аккуратно переписываются и в ежедневном отчете списки сдаются "куда надо". Лично я не удивлюсь, что весь "журналистский" состав "Йеха" имеют соответствующие звания и награды, розданные тайными указами. А ААВ, небось, уже и генерал....
xoxlokost 26 сентября 2018 | 20:43
tv_victim: Да дай бог что бы так было ! )
equus 26 сентября 2018 | 20:43
tv_victim:
Ага.
А Навальный, как минимум, генералиссимус!..
;-))
tv_victim 26 сентября 2018 | 20:45
equus: Сарказм? Зря. Думаю, до майора этот провокатор все-таки дослужился.
equus 26 сентября 2018 | 20:48
tv_victim:
Думать не вредно... Вредно - не думать!..
;-)
leprikon 26 сентября 2018 | 20:34
Какая разница теперь,Чепыга он или Пердига.Для всех он навсегда останется солберецким,пардон,пи..ром
sagen 26 сентября 2018 | 21:05
leprikon: Ну как это - какой значение. Если героя России, полковника ГРУ, заслуженного человека, специалиста, окончившего с красным дипломом академию ГРУ.
(как тут не вспомнить анекдот -
— Изя! Наш сын закончил институт с красным дипломом! Надо ему что-то подарить!
— А шо, красный диплом был плохой подарок?)
Таких ценных агентов посылать просто обрызгать ручку двери, где его взять просто на месте, там могла быть слежка или охрана - это значит, что приказ исходил от Самого. Тут уж не отмажется - не знал. мне доложили. Нет, сам приказал и сам курировал. Всё теперь сам.
nitsahon 26 сентября 2018 | 20:34
убийство скрипалей, наверно, тоже на "миротворческую миссию" тянет?! ха-ха
jetsam 26 сентября 2018 | 20:36
совсем офигели - такие новости без резюме мидовской Маши
нельзя публиковать. пускай Захарова прокомментирует
- тогда сразу станет ясно в чем правда....
да и у симоньянъ надо бы фактчек получить.. как же бе РТ
- они все про всех знают, зря что ли телефонв на каждом заборе...
* ща, методичку обновят хувейбины - тогда и послушаем дискуссию...
sam2018 26 сентября 2018 | 20:40
Надо реальному Чепиге появится в RT и тем самым показать, что он не Боширов Кстати, на фото в расследователи сами признаются, "отдаленно напоминает" Боширова.
Так что скорее всеого, это очередная утка.
equus 26 сентября 2018 | 20:45
sam2018:
Да, было бы любопытно взглянуть.
;-)
perestarok 26 сентября 2018 | 20:42
"Настоящее имя одного из фигурантов дела о покушении на Скрипалей – Анатолий Чепига
Как говорится в расследовании, которое провели журналисты издания Инсайдер и участники Bellingcat, именно такие данные были в паспорте…"
Совсем запутались. Или запутились.
zurich_106 26 сентября 2018 | 20:56
perestarok: Рафик не в чем не виноват!!
leon_46 26 сентября 2018 | 20:42
Награжден "за выполнение миротворческой миссии".
Совсем по Оруэллу: "Война - это мир".
citizenkane 26 сентября 2018 | 20:42
Каk же так? Так он турист Или полковник? Или всё в Одном флаконе?
jetsam 26 сентября 2018 | 20:46
citizenkane: он гейерал-отпусник.
и давно уже на пенсии.
занимается виагрой и другими протеинами.
а фамилию менял после развода с мужем.
equus 26 сентября 2018 | 20:50
jetsam:
Чтобы алименты не платить..??
ura_123 26 сентября 2018 | 20:59
citizenkane: Гей-славяне! (с)
eyjafjallajoekull 26 сентября 2018 | 20:57
Расследователи молодцы, но факты достаточно тривиальны-все это было понятно с первой минуты. Вообще, все что происходит в России, начиная с 1999 года достаточно банально и уж очень примитивно.
jetsam 26 сентября 2018 | 21:08
eyjafjallajoekull: а чего же вы 19 лет молчали? памперсы мешали выйти и сказать?
zik14 26 сентября 2018 | 21:03
Спрашивается, зачем держать кучу дармоедов - ЦРУ, ФБР, АНБ, Скотланд Ярд, Ми6, если достаточно позвать несколько ребят-расследователей, и они все прекрасно и бесплатно выяснят. Ну в крайнем случае, мультик нарисуют)))
sam2018 26 сентября 2018 | 21:07
Надо чтобы Боширов и Чепига появились на RT !!
justitia 26 сентября 2018 | 21:21
Ой, ляпота-то какая!
Полковник ГРУ живет в ночлежке на одной кровати с подельником, курит дешевую вонючую анашу и употребляет одну проститутку на двоих с тем же подельником, как я полагаю - из экономии :)))
Мы представляем агентов Секретной службы ведущих этакую дольче вита, пентхаузы в пятизвездочных отелях , Дом Периньон 1956 года в ведерке со льдом, модельных девиц.... А реальность пахнет анашой ночлежкой и дешевой шлюхой .
kkdv75 26 сентября 2018 | 21:36
В доказательство этого, Инсайдер приводит выписку из системы «Российский паспорт» четырехлетней давности.
Там случайно нет информации, кто убил Кенеди и какое звание у Моники