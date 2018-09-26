Мосгорсуд освободил под залог 40 миллионов рублей заместителя декана юридического факультета МГУ
Владимира Степанова-Егиянца задержали по делу об особо крупном мошенничестве. Как уточнили Интерфаксу в инстанции, фигурант дела покинет СИЗО после того, как всю сумму внесут на депозитный счет, иначе он останется под стражей до 20 октября. Следствие считает, что Степанов-Егиянц причастен к рейдерскому захвату одной из компаний. Ущерб оценивается в 39 миллионов рублей. Сам арестованный своей вины не признает.
Комментарии1
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danko1 26 сентября 2018 | 20:15
Учил будущих юристов закон нарушать.
И сколько его выпускников в СК и судах беспредел творят?