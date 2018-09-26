У коммунистов при голосовании в Госдуме по пенсионной реформе сегодня случился казус

Документ обсуждали во втором, основном чтении. За одного из членов КПРФ проголосовала бутылка.

В поддержку скандального законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию отдал голос депутат от КПРФ и лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров. При этом его самого не было в зале заседаний. Оказалось, что кнопку за депутата случайно нажал коллега коммунист Сергей Казанков. Причём сделал это бутылкой. Цитата по Ведомостям: «Для стенограммы: Алфёров не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой». На это спикер Госдумы напомнил, что каждый должен голосовать за себя.

«Вот так и тянется рука к чужой кнопке, а дальше возникает конфликт», сказал Володин. Двое коммунистов – Валерий Рашкин и Денис Парфёнов пришли сегодня в Госдуму в футболках с перечёркнутыми цифрами 65 и 63. Именно так правительство сначала предлагало повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин соответственно. Спикер Володин сказал членам КПРФ, что зарплата депутата позволяет купить пиджак и галстук. Оба депутата, несмотря на протест, поддержали все президентские поправки. Ключевая – повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет.

Законопроект о пенсионной реформе во втором чтении поддержали 324 депутата, 56 были против, 1 воздержался. Документ получил одобрение только у единороссов.