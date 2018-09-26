Губернатор Курской области Александр Михайлов в ближайшее время может покинуть свой пост
Как рассказали источники РБК, очередная серия отставок была запланирована еще до единого дня голосования 9 сентября. Собеседник газеты пояснил, что президенту нравится курс на обновление губернаторского корпуса. Михайлов стоит во главе Курской области уже 18 лет. Как рассказал источник РБК в Кремле, он считается слабым руководителем. Также рассматривается возможность отставки липецкого губернатора Олега Королева, который занимает этот пост уже 20 лет. Кремлю не нравятся некоторые высказывания Королева, которые вызвали общественный резонанс.
Комментарии1
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anemon 26 сентября 2018 | 20:09
А чего же терпели слабого рководителя 18 лет?