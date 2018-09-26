Владимир Путин сменил сегодня руководителей в четырех регионах

В частности, он назначил сахалинского губернатора Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности руководителя в Приморский край. В этом регионе обострилась ситуация после второго тура губернаторских выборов, итоги которых пришлось отменять. В Кабардино-Балкарии временным главой вместо Юрия Кокова стал Казбек Коков. Прежний руководитель республики назначен заместителем секретаря Совета безопасности России. В Астраханской области место Александра Жилкина на этот пост назначен замруководителя таможенной службы Сергей Морозов.