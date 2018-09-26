Собравшиеся на несогласованную акцию у въезда столицы Ингушетии Магас разошлись по домам

Участники митинга сказали изданию «Кавказский узел», что силовики провоцировали и оскорбляли митингующих. В то же время, по словам собравшихся, никто задержан не был. В МВД Ингушетии подтвердили, что сегодня на въезде в Магас прошел неразрешенный митинг. Там пригрозили привлечь к ответственности его организаторов. По разным данным, от 100 до 200 жителей Ингушетии выступили против договора о границах с Чечней, который подписали сегодня Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. Люди выступали против передач земель соседней республике. В то же время, власти утверждают, что произошел равноценный обмен территориями.