Имя Руслан Боширов оказалось ненастоящим у одного из фигурантов дела Скрипалей
Имя Руслан Боширов оказалось ненастоящим у одного из фигурантов дела Скрипалей, — пишет интернет-издание Инсайдер. Согласно расследованию, проведенному им, а также участниками группы Bellingcat, на самом деле за фамилией Боширова скрывается полковник военной разведки Анатолий Чепига. Он служил в бригаде спецназа ГРУ, его подразделение, в частности, было замечено у границ Украины после начала вооруженного конфликта в Донбассе. В конце 2014-го года Чепига получил звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии». Настоящая фамилия полковника ГРУ, как добавляет издание Инсайдер, подтверждает и выписка из системы «Российский паспорт» четырехлетней давности.
Комментарии21
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kottigr1 26 сентября 2018 | 20:03
Жив ли этот душегубец ? Путин обычно не оставляет в живых свидетелей и участников своих преступлений.. Именно так.. Кто от инфаркта, кто от инсульта, кто от падения сосульки скончались все его "боевые" коллеги-сексоты, знавшие о его шалостях..
foolsdie 26 сентября 2018 | 20:06
kottigr1: А разве на фото не братская могила, где этот герой покоится?
kottigr1 26 сентября 2018 | 20:10
foolsdie: Пока ещё нет, но ход мыслей у Вас верный...
patrikk_2 26 сентября 2018 | 20:11
Имя Руслан Боширов оказалось ненастоящим у одного из фигурантов дела Скрипалей...
Фамилия Игоря Иртеньева - Игорь Моисеевич Рабинович. Можете себе представить?
tchizik 26 сентября 2018 | 20:10
kottigr1: Калугин ещё жив. Непонятно как он Скрипаля отпустил в Англию
igorrrpadlowitchs 26 сентября 2018 | 20:13
kottigr1: это во что нужно было превратить армию, что полковники выступают в роли отравителей! Теперь понятно, как в российскойармии становятся полковниками и генералами- ничтожества торжествуют!
danko1 26 сентября 2018 | 20:05
В очередной раз Путин себя лжецом и посмешищем выставил, сказав, что эти "туристы" к разведке отношения не имеют, а обыкновенные бизнесмены.
Но это финиш и полный развал, когда такие дебилы полковники и герои.
aleks50 Алексей Клубников 26 сентября 2018 | 20:05
А что же Вовочку то обманули? Он бедняжка считал полковника обыкновенным геем. Хотя может одно другого не исключает?
splin2 26 сентября 2018 | 20:14
aleks50:Обыкновенные геи//
По легенде полковеик активный, а второй - пассивный.
equus 26 сентября 2018 | 20:06
Теперь с опаской буду даже ходить в туалет!..
;-))
xoxlokost 26 сентября 2018 | 20:06
Максим Максимович Исаев его зовут !
mikhail_spb_ 26 сентября 2018 | 20:06
Дайте этому "герою" пистолет с одним патроном, пусть избавит страну и своё ведомство от позора!
xoxlokost 26 сентября 2018 | 20:09
mikhail_spb_: Это вы про синцова !? Тогда соглашусь с вами , мучают животное только ,пусть оно застрелится ,раз с голоду сдохнуть не может !))
oleg_andreevich 26 сентября 2018 | 20:07
Ипическая сила! В этой стране все прогнило.
rosta 26 сентября 2018 | 20:08
Какая ещё Чепыга-шишига ? Вы ошиблись номером , здесь таких не нет, и вообще это банно-прачечный комбинат . Паспорт ? А что паспорт , паспорт любой дурак может в переходе метро купить. Вон Мединский же научную степень купил.
kara 26 сентября 2018 | 20:08
дата рождения не та
palm_coast 26 сентября 2018 | 20:09
Так может быть и Бук в пассажирский лайнер запустил этот настоящий полковник под Донецком.
tag188 26 сентября 2018 | 20:10
Так это все объясняет! Вот вы, как бы отнеслись к тому, что полковник ГРУ, герой России, оказался геем, и приехал с партнером пошпилиться в Солсбери? Конечно отрицательно. Вот, чтобы не привлекать к себе внимание, он и взял для этой поездки вымышленное имя и фамилию.
yuriyp 26 сентября 2018 | 20:12
Забавно, МИД России обозвал англичан лжецами за предположение, что имена этих "туристов"ненастоящие. Неужели лжецом оказался лавров?! Не верю!
askol2016 26 сентября 2018 | 20:13
Интересно, его уже ликвидировали или в Думу готовят? Потому что, как разведчик, он уже никто.
alex_melnikov Алексей Мельников 26 сентября 2018 | 20:14
Опять спалились.
Мэй говорила правду.