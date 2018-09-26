Имя Руслан Боширов оказалось ненастоящим у одного из фигурантов дела Скрипалей, — пишет интернет-издание Инсайдер. Согласно расследованию, проведенному им, а также участниками группы Bellingcat, на самом деле за фамилией Боширова скрывается полковник военной разведки Анатолий Чепига. Он служил в бригаде спецназа ГРУ, его подразделение, в частности, было замечено у границ Украины после начала вооруженного конфликта в Донбассе. В конце 2014-го года Чепига получил звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии». Настоящая фамилия полковника ГРУ, как добавляет издание Инсайдер, подтверждает и выписка из системы «Российский паспорт» четырехлетней давности.