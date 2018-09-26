Глава Счетной палаты Алексей Кудрин стал доктором экономических наук
Он защитил диссертацию по теме «Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики». В этой работе Кудрин в частности критикует бюджетную политику России за последние 10 лет. По его мнению, она не была оптимальной с точки зрения обеспечения выхода экономики России на устойчивый экономический рост, — передает Интерфакс. Кудрин, который был отправлен в отставку с поста министра финансов ровно семь лет назад, прошедшей весной был утвержден председателем Счетной палаты.
Комментарии9
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danko1 26 сентября 2018 | 19:33
Такая сбалансированная экономическая политика, что полный развал всюду и экономика в минусе.
И никаких перспектив при этой власти, только грабить умеющей.
ser_gey_love_roff 26 сентября 2018 | 19:42
danko1: Вы не правы, сегодня уже нарисовалась четкая перспектива - не дожить до пенсии, погибнув в драке с таким же скрепнутым патриотом за кусок протухшей колбасы из мусорного бака.
ser_gey_love_roff 26 сентября 2018 | 19:37
Молоток этот сашхеновец, пенсам возраст поднять, бабло в кармам, вот тебе и эффективный бюджетный баланс. На дурака не нужен нож...
sasass 26 сентября 2018 | 19:41
При отсутствующей экономики - диссертационные работы теряют всякий смысл ....
palm_coast 26 сентября 2018 | 19:49
sasass:
Почти у всех россиян коки в поту, попа в мыле, а вы говорите работы нету.
nikolaitschi 26 сентября 2018 | 19:51
Два доктора Путин и Кудрин. Кто кого лечит? Не задумывайтесь - эти доктора лечат нас!
croaker 26 сентября 2018 | 19:56
Врачом экономики он не стал, ну а докторов у нас навалом.
grigorcar 26 сентября 2018 | 20:06
он же производственную практику по "сбалансированной и эффективной бюджетной политике" завалил, как же ему дали доктора? максимум, как и нынешнее правительство, на санитара экономических наук тянет.
chapter_2 26 сентября 2018 | 20:06
Диссертация А.Кудрина, скорее всего. не имеет ни практического, ни научного значения. К тому же не мешает проверить диссертацию А.Кудрина на плагиат.