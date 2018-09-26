Глава Счетной палаты Алексей Кудрин стал доктором экономических наук

Он защитил диссертацию по теме «Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики». В этой работе Кудрин в частности критикует бюджетную политику России за последние 10 лет. По его мнению, она не была оптимальной с точки зрения обеспечения выхода экономики России на устойчивый экономический рост, — передает Интерфакс. Кудрин, который был отправлен в отставку с поста министра финансов ровно семь лет назад, прошедшей весной был утвержден председателем Счетной палаты.