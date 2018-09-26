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19:29, 26 сентября 2018

Аварии российских ракет-носителей Протон-М могут быть связаны с отсталостью производства, — считает Юрий Борисов

Аварии российских ракет-носителей Протон-М могут быть связаны с отсталостью производства, — считает вице-премьер Юрий Борисов. Он добавил, что космическая промышленность в нашей стране отстала от авиационной, а Роскосмос не модернизировал производство. Впрочем, по мнению Борисова, ситуация уже меняется в лучшую сторону.

Комментарии

18

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ura_123 26 сентября 2018 | 19:34

А разве не Обама в корпусах ракет дырки сверлил на пару с англичанкой???

jetsam 26 сентября 2018 | 19:36

ura_123: неа. теперь это нетаньяху. установлено точно.

novyyrusic 26 сентября 2018 | 19:58

jetsam: Думаете израильские истребители барражировали рядом и летчики дырки сверлили?

А если серьезно, то заявление Борисова верно во всем, кроме последней части. верно.
Ситуация в отрасли не может меняться к лучшему.
Для этого нет ни кадров, ни оборудования.
Беда в том что Россия 90% новых станков металлообрабатывающзих получает из-за границы. От проклятых стран НАТО.
А теперь эти поставки тю-тю.

polikarpich 26 сентября 2018 | 20:14

novyyrusic: На старых будут работать. У нас вон на заводе, на прошлой работе, кузнечно-прессовая машина из Германии имеется. По возрасту ещё чуть ли не на Гитлера работала.

ura_123 26 сентября 2018 | 19:36

ura_123: Чё-та сразу вспомнились майские указы путина от 2012 года о ” Создании 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест” ))))
И вот опять...

danko1 26 сентября 2018 | 19:37

ura_123: При развале науки новых технологий ждать не стоит, а при санкциях не будет и нового оборудования.
И дальше всё будет только усугубляться, а отставание стремительно нарастать.

ndezhin 26 сентября 2018 | 20:06

danko1: а отставание нарастать стремительным домкратом.

rsilk 26 сентября 2018 | 19:43

ura_123: пока борова рогозина в каждой ракете отправлять не начнут, будут они падать, а он красть.

palm_coast 26 сентября 2018 | 19:43

На все нужно время. Будет Путин, будет вам и космос.

ura_123 26 сентября 2018 | 19:47

palm_coast: Космос в карманах )))

tag188 26 сентября 2018 | 19:44

Абама, ты почему не модернизировал российское космическое производство?!
Хорошо хоть, этому Абаме в Роскосмосе противостоят такие патриоты, как Рогозин.

vise1 26 сентября 2018 | 19:45

Впрочем, по мнению Борисова, ситуация уже меняется в лучшую сторону.

Лизнул , так лизнул !
:)

sasass 26 сентября 2018 | 19:48

Как может меняться к лучшему , если производство находиться в условиях каменного века и нет собственного производства радиоэлектронных изделий и нет собственного станкостроения ....

ndezhin 26 сентября 2018 | 20:12

sasass: Он имел в виду: всё, что ни делается - к лучшему.

lager23 26 сентября 2018 | 19:55

Американцы продайте нам технологии, станки, шуруповёрты, иначе Протон-М не полетит, и РогоЗин обидится на вас!

fleyta6 26 сентября 2018 | 19:57

Всегда ВПК СССР высокоточные станки и комплектующие, электронику "доставал" через третьи страны у врагов. А разве "новая Россия" уже создала промышленность уровня развитых стран? Много современных предприятий с 2000г по 2014г построено при наличии безумных финансовых возможностей и при неплохих отношениях с развитыми странами?

grigorcar 26 сентября 2018 | 20:01

"могут быть связаны с отсталостью производства"
----------------------------
тогда уж не с отсталостью, а с обратной эволюцией. раньше-то реже падали наши кораблики...

nikolaitschi 26 сентября 2018 | 20:07

Раньше умели еще и штыковые лопаты делать, в этом году штуки три сломал, разучились видимо. Скоро и самолеты разучимся без вражеских комплектующих. Слишком врагов много. То просверлят дыру, то забудут.

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