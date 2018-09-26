Аварии российских ракет-носителей Протон-М могут быть связаны с отсталостью производства, — считает вице-премьер Юрий Борисов. Он добавил, что космическая промышленность в нашей стране отстала от авиационной, а Роскосмос не модернизировал производство. Впрочем, по мнению Борисова, ситуация уже меняется в лучшую сторону.