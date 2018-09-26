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19:18, 26 сентября 2018

Настоящее имя фигуранта дела Скрипалей Руслана Боширова Анатолий Чепига

Он является полковником военной разведки, — утверждает интернет-издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat. Подразделение Чепиги сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014-ом году Владимир Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии». По данным Инсайдера, его подразделение было замечено на границе Украины в конце 2014-го года. Новое имя – Руслан Боширов – Чепига получил после переезда в Москву, где он окончил академию Главного управления генштаба. Настоящую фамилию фигуранта дела Скрипалей подтверждает и выписка из системы «Российский паспорт».

Комментарии

98

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gригорьич 26 сентября 2018 | 19:41

Никогда ещё Чепига не был так близко к провалу

gonduras_on_colima 26 сентября 2018 | 19:48

gригорьич: Нудык... Рашистский штандартенфюрер с украинской реальной фамилией, бгг.

gригорьич 26 сентября 2018 | 20:14

gonduras_on_colima: Типичная сербская фамилия; происходит от словосочетания jebi ga. Перевести?

curhatuy6 26 сентября 2018 | 19:41

Бедный, бедный Штирлиц... Хотя какие времена такие и "спецы". Какие времена такие и "герои":(((

hiryrg 26 сентября 2018 | 19:41

Боже мой. Какой позор. И это полковник?

oldcitizen 26 сентября 2018 | 19:44

hiryrg: Какой позор. И это полковник?
===================================
Скажу больше: "Настоящий полковник!"

(комментарий скрыт)

eternity88 26 сентября 2018 | 19:55

Выше берите - теперь это настоящий "боевой п......рас", а не "полковник".

eduard53 26 сентября 2018 | 19:42

Беспредельное позорище.
Звиняюсь за бородатую байку, но увёртки-отмазки гоп-грушных упёртышей смахивают на восклицание неверного мужа, застигнутого-схваченного обманутой женой (скажем, за большой палец ноги) прямо на любовнице: "Ты всё не так поняла, дорогая".

sim 26 сентября 2018 | 19:42

Но как изящно опускает в дерьмо МИ-6 всю пропагандистскую машину РФ и безнадежно непрофессиональных рыцарей плаща и кенжала из ГРУ.
Они выдают правду порционно.
Пока истеричная роспропаганда, оправдываясь по кисельТВ, вываливает тонны очередной лжи, расчехляясь по полной, британцы опять эффектно добавляют правды. Причем, всё ж на поверхности и общедоступно.
Такой позорного провала спецслужбы РФ еще не знали ))
Поделом псам режима.

pionerka Зинаида Сацкая 26 сентября 2018 | 19:45

Проходя коридорами Гестапо, Штирлиц обратил внимание на пристальные взгляды эсэсовцев и понял, что его раскрыли. Единственное, чего он не мог понять, что же всё-таки выдало его, то ли звезда Героя Советского Союза, то ли ППШ, висевший у него на шее, то ли волочащиеся за спиной длинные стропы парашюта...

shmuel63 26 сентября 2018 | 19:46

Полковник Анатолий Чепига.. А вот в "Чонкине, помните был капитан Афанасий Миляга. " Их бин арбайтен ин руссиш гестапо.".

don_ballon 26 сентября 2018 | 19:47

Целый колонель военной разведки в паре с подчинённым жарят в дешёвом отеле Лондона одну шлюшку вдвоём, будоража тихий приют воплями восторга (ну не шлюха же орала, в самом деле, имитируя восхищение "руссо туристо"?)? Где вы, доктор Зорге, мистер Абель и месье Треппер? О, времена... О, враки...
Поздравляю тов. Путина, соврамши!

(комментарий скрыт)

za_rodinu_za_stalina 26 сентября 2018 | 19:50

ну напишите мы тут придумали и т.д., а то по данным Инсайдера,

elixer 26 сентября 2018 | 19:51

Сын путинизма Чепига.

vvpvvp1848 26 сентября 2018 | 19:52

Пацаны, вы еще не поняли?
Пахану только такие мутьки и нужны, с мутным прошлым. Это же самый лучший поводок для команды фас. И Золотогвардия это скоро подтвердит...

nikolaitschi 26 сентября 2018 | 19:54

Полковник? А операцию провел как настоящий генерал!

nestor199 26 сентября 2018 | 19:55

В РФ есть академия Главного управления Генштаба?

sensei54 26 сентября 2018 | 20:02

nestor199: Ну свалили в одну кучу, простительно. Во всяком случае, это не пилоты "Апачей" на службе нашей Родины.

good_sky 26 сентября 2018 | 19:56

группа Bellingcat, дальше можно не читать, едрёна мать!

menjadostali 26 сентября 2018 | 19:56

Стыдобище какое!!! Опять Путин на весь Мир обосрался... Порядочный человек бы застрелился после этого, а этому хоть ссы в глаза... Офицеры, блин...

sasass 26 сентября 2018 | 19:57

Герой России , полковник разведки и такой низкий профессионал...

gригорьич 26 сентября 2018 | 20:05

sasass: какая Россия, такие герои. Какие полки, такие и полковники

cypher 26 сентября 2018 | 19:57

Настоящий полковник, блин. Верю!

skier64 26 сентября 2018 | 19:58

а в консерватории есть защита диплома? может они на дипломной спалились...

sita62 26 сентября 2018 | 19:59

Да фигня всё. Завтра на первом шейнин и катя, такое расскажут? Хлопки, смех, улюлюканье, под бодрый рассказ маркова, такое наговорят? Мама не горюй.

ymnikymnik 26 сентября 2018 | 20:03

Старые времена полковник были настоящими , нынче стали пидор. ...ми !

zuiderzee 26 сентября 2018 | 20:05

Вывсеврети - Путин сказал "гражданские",
значит тракторист-миротворец.
Кавалер золотой звезды.

gригорьич 26 сентября 2018 | 20:07

Полагаю теперь есть все основания считать Петрова под полковником

nuvseunasok 26 сентября 2018 | 20:12

Полковник Чепига шел по Солсбери. На углу он увидел ярко накрашенных женщин. "Шл..хи" подумал полковник Чепига, "Руслан" подумали шл..хи.

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