Настоящее имя фигуранта дела Скрипалей Руслана Боширова Анатолий Чепига

Он является полковником военной разведки, — утверждает интернет-издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat. Подразделение Чепиги сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014-ом году Владимир Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии». По данным Инсайдера, его подразделение было замечено на границе Украины в конце 2014-го года. Новое имя – Руслан Боширов – Чепига получил после переезда в Москву, где он окончил академию Главного управления генштаба. Настоящую фамилию фигуранта дела Скрипалей подтверждает и выписка из системы «Российский паспорт».