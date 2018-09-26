Настоящее имя фигуранта дела Скрипалей Руслана Боширова Анатолий Чепига
Он является полковником военной разведки, — утверждает интернет-издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat. Подразделение Чепиги сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014-ом году Владимир Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии». По данным Инсайдера, его подразделение было замечено на границе Украины в конце 2014-го года. Новое имя – Руслан Боширов – Чепига получил после переезда в Москву, где он окончил академию Главного управления генштаба. Настоящую фамилию фигуранта дела Скрипалей подтверждает и выписка из системы «Российский паспорт».
Комментарии98
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gригорьич 26 сентября 2018 | 19:41
Никогда ещё Чепига не был так близко к провалу
gonduras_on_colima 26 сентября 2018 | 19:48
gригорьич: Нудык... Рашистский штандартенфюрер с украинской реальной фамилией, бгг.
gригорьич 26 сентября 2018 | 20:14
gonduras_on_colima: Типичная сербская фамилия; происходит от словосочетания jebi ga. Перевести?
curhatuy6 26 сентября 2018 | 19:41
Бедный, бедный Штирлиц... Хотя какие времена такие и "спецы". Какие времена такие и "герои":(((
hiryrg 26 сентября 2018 | 19:41
Боже мой. Какой позор. И это полковник?
oldcitizen 26 сентября 2018 | 19:44
hiryrg: Какой позор. И это полковник?
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Скажу больше: "Настоящий полковник!"
eternity88 26 сентября 2018 | 19:55
Выше берите - теперь это настоящий "боевой п......рас", а не "полковник".
eduard53 26 сентября 2018 | 19:42
Беспредельное позорище.
Звиняюсь за бородатую байку, но увёртки-отмазки гоп-грушных упёртышей смахивают на восклицание неверного мужа, застигнутого-схваченного обманутой женой (скажем, за большой палец ноги) прямо на любовнице: "Ты всё не так поняла, дорогая".
sim 26 сентября 2018 | 19:42
Но как изящно опускает в дерьмо МИ-6 всю пропагандистскую машину РФ и безнадежно непрофессиональных рыцарей плаща и кенжала из ГРУ.
Они выдают правду порционно.
Пока истеричная роспропаганда, оправдываясь по кисельТВ, вываливает тонны очередной лжи, расчехляясь по полной, британцы опять эффектно добавляют правды. Причем, всё ж на поверхности и общедоступно.
Такой позорного провала спецслужбы РФ еще не знали ))
Поделом псам режима.
pionerka Зинаида Сацкая 26 сентября 2018 | 19:45
Проходя коридорами Гестапо, Штирлиц обратил внимание на пристальные взгляды эсэсовцев и понял, что его раскрыли. Единственное, чего он не мог понять, что же всё-таки выдало его, то ли звезда Героя Советского Союза, то ли ППШ, висевший у него на шее, то ли волочащиеся за спиной длинные стропы парашюта...
shmuel63 26 сентября 2018 | 19:46
Полковник Анатолий Чепига.. А вот в "Чонкине, помните был капитан Афанасий Миляга. " Их бин арбайтен ин руссиш гестапо.".
don_ballon 26 сентября 2018 | 19:47
Целый колонель военной разведки в паре с подчинённым жарят в дешёвом отеле Лондона одну шлюшку вдвоём, будоража тихий приют воплями восторга (ну не шлюха же орала, в самом деле, имитируя восхищение "руссо туристо"?)? Где вы, доктор Зорге, мистер Абель и месье Треппер? О, времена... О, враки...
Поздравляю тов. Путина, соврамши!
za_rodinu_za_stalina 26 сентября 2018 | 19:50
ну напишите мы тут придумали и т.д., а то по данным Инсайдера,
elixer 26 сентября 2018 | 19:51
Сын путинизма Чепига.
vvpvvp1848 26 сентября 2018 | 19:52
Пацаны, вы еще не поняли?
Пахану только такие мутьки и нужны, с мутным прошлым. Это же самый лучший поводок для команды фас. И Золотогвардия это скоро подтвердит...
nikolaitschi 26 сентября 2018 | 19:54
Полковник? А операцию провел как настоящий генерал!
nestor199 26 сентября 2018 | 19:55
В РФ есть академия Главного управления Генштаба?
sensei54 26 сентября 2018 | 20:02
nestor199: Ну свалили в одну кучу, простительно. Во всяком случае, это не пилоты "Апачей" на службе нашей Родины.
good_sky 26 сентября 2018 | 19:56
группа Bellingcat, дальше можно не читать, едрёна мать!
menjadostali 26 сентября 2018 | 19:56
Стыдобище какое!!! Опять Путин на весь Мир обосрался... Порядочный человек бы застрелился после этого, а этому хоть ссы в глаза... Офицеры, блин...
sasass 26 сентября 2018 | 19:57
Герой России , полковник разведки и такой низкий профессионал...
gригорьич 26 сентября 2018 | 20:05
sasass: какая Россия, такие герои. Какие полки, такие и полковники
cypher 26 сентября 2018 | 19:57
Настоящий полковник, блин. Верю!
skier64 26 сентября 2018 | 19:58
а в консерватории есть защита диплома? может они на дипломной спалились...
sita62 26 сентября 2018 | 19:59
Да фигня всё. Завтра на первом шейнин и катя, такое расскажут? Хлопки, смех, улюлюканье, под бодрый рассказ маркова, такое наговорят? Мама не горюй.
ymnikymnik 26 сентября 2018 | 20:03
Старые времена полковник были настоящими , нынче стали пидор. ...ми !
zuiderzee 26 сентября 2018 | 20:05
Вывсеврети - Путин сказал "гражданские",
значит тракторист-миротворец.
Кавалер золотой звезды.
gригорьич 26 сентября 2018 | 20:07
Полагаю теперь есть все основания считать Петрова под полковником
nuvseunasok 26 сентября 2018 | 20:12
Полковник Чепига шел по Солсбери. На углу он увидел ярко накрашенных женщин. "Шл..хи" подумал полковник Чепига, "Руслан" подумали шл..хи.