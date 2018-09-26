Англо-Американская школа в Петербурге вынуждена закрыться

Ранее там обучались дети сотрудников консульств Великобритании и США.

Закрыться школа должна сегодня в полночь. Об этом в своём твиттере написал журналист Лучиан Ким. В своих сообщениях он привёл слова из письма Британского Министерства иностранных дел: «Это печальное решение российских властей повредит детям и сделает Петербург менее привлекательным для бизнеса». Ранее уже неоднократно появлялась информация, что Англо-Американскую школу собираются закрыть. Это могло случиться ещё прошлым летом. Тогда это решение рассматривалось в рамках симметричного ответа на новые американские санкции. Вновь заговорили о прекращении работы школы весной, после заявления Сергея Лаврова о закрытии генконсульства США в Петербурге. Источники, близкие к руководству учебного заведения сообщают, что в данный момент школа как никогда близка к закрытию. Отмечу, что в ней помимо родственников сотрудников Генконсульств США и Великобритании обучались дети спортсменов и предпринимателей. Открыта она была в середине прошлого века.

Получить официальные комментарии от сотрудников школы нам не удалось. По номерам телефонов никто не отвечает.