Англо-Американская школа в Петербурге вынуждена закрыться
Ранее там обучались дети сотрудников консульств Великобритании и США.
Закрыться школа должна сегодня в полночь. Об этом в своём твиттере написал журналист Лучиан Ким. В своих сообщениях он привёл слова из письма Британского Министерства иностранных дел: «Это печальное решение российских властей повредит детям и сделает Петербург менее привлекательным для бизнеса». Ранее уже неоднократно появлялась информация, что Англо-Американскую школу собираются закрыть. Это могло случиться ещё прошлым летом. Тогда это решение рассматривалось в рамках симметричного ответа на новые американские санкции. Вновь заговорили о прекращении работы школы весной, после заявления Сергея Лаврова о закрытии генконсульства США в Петербурге. Источники, близкие к руководству учебного заведения сообщают, что в данный момент школа как никогда близка к закрытию. Отмечу, что в ней помимо родственников сотрудников Генконсульств США и Великобритании обучались дети спортсменов и предпринимателей. Открыта она была в середине прошлого века.
Получить официальные комментарии от сотрудников школы нам не удалось. По номерам телефонов никто не отвечает.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
xoxlokost 26 сентября 2018 | 19:08
Ну это не страшно . Они всегда могут продолжить обучение " Хогвартсе " !)
polikarpich 26 сентября 2018 | 19:22
xoxlokost: Ты там что ли учился?
Интересно, а кому от этого хуже, что эту школу закроют?
Отморозим уши назло всем? Можно вообще запретить преподавание инглиша во всех школах. Очень креативно, скрепно и "духовито". А вместо него - старославянский.
palm_coast 26 сентября 2018 | 19:13
Англоязычное население в опасности - пора в Питер вводить добрых, зеленых НАТОвских человечиков.
ebyliberactov 26 сентября 2018 | 19:19
Нечего транжирить бюджетные деньги России на выродков англосуконских!
sasass 26 сентября 2018 | 20:06
Закон подлецов в миниатюре - опять дети на острие событий ...