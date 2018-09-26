Братья Магомедовы стали фигурантами уголовного дела из-за передачи компромата на сенатора Керимова французским властям

По данным источников телеканала «Дождь», решение об аресте бизнесменов принималось «на самом верху».

Причиной конфликта между Сулейманом Керимовым и совладельцами группы «Сумма» Зиявудином и Магомедом Магомедовыми стала конкуренция за Махачкалинский порт. Братья решили передать французской полиции финансовые документы об отмывании денег Керимовым. Посредником в этом выступил их партнер по бизнесу Давид Каплан, рассказал «Дождю» источник, близкий к окружению Магомедовых.

Сенатор был задержан во Франции, но позднее его отпустили – по данным источников, это решение было принято благодаря неформальному личному поручительству Владимира Путина. В июне обвинения и вовсе были сняты.

В марте в СИЗО оказались сами Магомедовы. По словам одного из собеседников «Дождя», решение братьев разобраться с Керимовым таким способом вызвало недовольство Путина. Источник, близкий к ФСБ, подтвердил, что их арест связан с делом Керимова.

Братьям Магомедовым были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Всего им вменяется семь эпизодов, а общий ущерб от их действий составил 2,5 миллиарда рублей.