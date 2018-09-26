Братья Магомедовы стали фигурантами уголовного дела из-за передачи компромата на сенатора Керимова французским властям
По данным источников телеканала «Дождь», решение об аресте бизнесменов принималось «на самом верху».
Причиной конфликта между Сулейманом Керимовым и совладельцами группы «Сумма» Зиявудином и Магомедом Магомедовыми стала конкуренция за Махачкалинский порт. Братья решили передать французской полиции финансовые документы об отмывании денег Керимовым. Посредником в этом выступил их партнер по бизнесу Давид Каплан, рассказал «Дождю» источник, близкий к окружению Магомедовых.
Сенатор был задержан во Франции, но позднее его отпустили – по данным источников, это решение было принято благодаря неформальному личному поручительству Владимира Путина. В июне обвинения и вовсе были сняты.
В марте в СИЗО оказались сами Магомедовы. По словам одного из собеседников «Дождя», решение братьев разобраться с Керимовым таким способом вызвало недовольство Путина. Источник, близкий к ФСБ, подтвердил, что их арест связан с делом Керимова.
Братьям Магомедовым были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Всего им вменяется семь эпизодов, а общий ущерб от их действий составил 2,5 миллиарда рублей.
Комментарии5
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fikus74 26 сентября 2018 | 19:09
волки жрут волков .
danko1 26 сентября 2018 | 19:18
fikus74: Не волки. Крысы.
Но передавать информацию в других странах на приближенных к власти воров не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасно, что Литвиненко доказал.
jamba 26 сентября 2018 | 19:16
"Дагестанец дагестанцу, никогда глаз не выклюет, только ворону!" (дагестанская пословица);))))))))))))))))))
chapter_2 26 сентября 2018 | 19:56
Обвинение в содействии мафии выдвинуто против Французской Республики. Независимый французский суд должен дать оценку действиям своих властей, пренебрегших интересами Франции, и разобраться в связях С.Керимова с мафией...
peresvet73 26 сентября 2018 | 20:06
Разборки в путинской банде.