МВД Ингушетии пресекла неразрешенную акцию на въезде в столицу республики Магас

Как рассказали там Интерфаксу, около 150 человек пытались заблокировать въезд в город. О силовых структурах не говорят, но обещают привлечь к ответственности организаторов мероприятия. Как писал сайт «Кавказ Реалии», в результате действий силовиков были задержаны несколько человек. Акция протеста проходила в связи с подписанием между Чечней и Ингушетией договор об административной границе. Собравшиеся выступали против этого документа. Они считают, что он ущемляет интересы республики. Соглашение было подписано сегодня главами Чечни и Ингушетии.