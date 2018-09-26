В Приморье накануне губернаторских выборов сменился глава региона
Владимир Путин назначил сегодня на этот пост сахалинского руководителя Олега Кожемяко. Он также поддержал его намерения идти на выборы Приморского губернатора. В Центризбиркоме уже сказали, что такой шаг не повлияет на сроки проведения новых выборов в регионе – они состоятся в ближайшие три месяца. До этого результаты второго тура местных выборов были отменены из-за претензий коммунистов к подсчету голосов. По итогам второго тура победителем был объявлен временный глава Приморья, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Также сегодня Владимир Путин сменил руководителей еще в двух российских регионах. В частности, пост главы Кабардино-Балкарии президент предложил сыну бывшего руководителя республики Валерия Кокова Казбеку Кокову.
Кроме того, в отставку в связи с переходом на другую должность был отправлен глава Астраханской области Александр Жилкин. Врио губернатора там стал замруководителя ФТС Сергей Морозов.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neon999 26 сентября 2018 | 19:06
Во-первых, это не выборы. Во вторых - все перечисленные - упыри, а не люди.
И в третьих, ЭМ - коллаборационисты и прислужники тех, кто гнобит население страны.
maxcarev 26 сентября 2018 | 19:18
Путин тасует говняную и крапленую колоду своих нукеров.
lion64__2 26 сентября 2018 | 19:19
Хоть голую задницу пусть там едросы выставят, а всё равно будет не по их расчётам.
stanislav1975 26 сентября 2018 | 19:19
А как там с ответственностью за провал прошлых выборов? Деньги-то немалые потрачены. Опять-же, надо выяснить не было ли умысла на их саботаж. Уголовные дела расследуются? Когда первые посадки?
abuvgrobu 26 сентября 2018 | 19:32
Не выбрали - назначим...
aleksei123m 26 сентября 2018 | 19:56
А еще кроме этого "сахалинского руководителя" предлагаю на выборы назначить кого-нибудь из местного зоопарка (обезьяну нельзя уже будет холодно) и тогда победа гарантирована.
sasass 26 сентября 2018 | 20:02
Приморский народ вошел в радж и его прокатят на вороных ...
sasass 26 сентября 2018 | 20:11
По логике событий должен был быть назначен Ищенко , как реальный победитель выборов..
grigorcar 26 сентября 2018 | 20:15
трехходовочка.
намазали в классной работе.
Элла, перепиши!
работа над ошибками. П-у-т-и-н.,- в-с-е-г-д-а п-р-а-в ,.- хотя бы со второго раза. или с третьего.