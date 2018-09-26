В Приморье накануне губернаторских выборов сменился глава региона

Владимир Путин назначил сегодня на этот пост сахалинского руководителя Олега Кожемяко. Он также поддержал его намерения идти на выборы Приморского губернатора. В Центризбиркоме уже сказали, что такой шаг не повлияет на сроки проведения новых выборов в регионе – они состоятся в ближайшие три месяца. До этого результаты второго тура местных выборов были отменены из-за претензий коммунистов к подсчету голосов. По итогам второго тура победителем был объявлен временный глава Приморья, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Также сегодня Владимир Путин сменил руководителей еще в двух российских регионах. В частности, пост главы Кабардино-Балкарии президент предложил сыну бывшего руководителя республики Валерия Кокова Казбеку Кокову.

Кроме того, в отставку в связи с переходом на другую должность был отправлен глава Астраханской области Александр Жилкин. Врио губернатора там стал замруководителя ФТС Сергей Морозов.