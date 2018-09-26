Активист Pussy Riot и издатель Медиазоны Петр Верзилов уверен, что его пытались отравить российские спецслужбы
В своем первом после того, как он пришел в сознание, интервью немецкому изданию Bild Верзилов сказал, что вполне возможно за покушением на него стоят люди, связанные с российской военной разведкой. На этот вывод Верзилова наталкивает тот факт, что само отравление было осуществлено очень профессионально, — сказал он. Кроме того, Верзилов предполагает, что поводом для покушения стало независимое расследование гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике. Сообщалось, что незадолго до того, как его госпитализировали, Петр Верзилов получил результаты этого расследования.
Комментарии1
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xoxlokost 26 сентября 2018 | 18:36
В своем первом после того, как он пришел в сознание, интервью немецкому изданию Bild Верзилов сказал.....
Это не он сказал , это до сих пор грибы говорят !)))