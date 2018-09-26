Глава Центризбиркома Элла Памфилова хочет потребовать компенсацию с виновников срыва губернаторских выборов
В частности, она уже предложила заплатить более двух с половиной миллионов рублей главе Хакасии Виктору Зимину за перенос второго тура. Это произошло после того, как Зимин отказался от участия в дальнейшей борьбе за пост. Кроме того, Памфилова, как пишет Коммерсант, требует компенсации от депутатов Госдумы от КПРФ, которых она обвиняет во вмешательстве в работу избирательных комиссий в Приморском крае.
Комментарии2
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aleks50 Алексей Клубников 26 сентября 2018 | 18:37
Обидели деда Вову, Памфилова его своей грудью защитит.
yralez 26 сентября 2018 | 18:40
Из всего деньгу вытянуть.......кровососы умеют.