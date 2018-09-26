Глава Центризбиркома Элла Памфилова хочет потребовать компенсацию с виновников срыва губернаторских выборов

В частности, она уже предложила заплатить более двух с половиной миллионов рублей главе Хакасии Виктору Зимину за перенос второго тура. Это произошло после того, как Зимин отказался от участия в дальнейшей борьбе за пост. Кроме того, Памфилова, как пишет Коммерсант, требует компенсации от депутатов Госдумы от КПРФ, которых она обвиняет во вмешательстве в работу избирательных комиссий в Приморском крае.