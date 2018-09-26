Со своего поста ушел глава Астраханской области Александр Жилкин
Он переходит на другую должность, — сказали сегодня в Кремле. Вместо Жилкина временным главой региона стал замруководителя таможенной службы Сергей Морозов. Кроме того, в отставку ушел глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Владимир Путин предложил этот пост сыну бывшего президента республики Валерия Кокова Казбек. Президент назначил главой Приморского края сахалинского губернатора Олега Кожемяко. Тот сменит на этом посту Андрея Тарасенко и будет участвовать в новых выборах.
Комментарии3
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kryimzdick 26 сентября 2018 | 18:32
Перетасовка унылой колоды, всех их бы в колонию строгого режима
roman_i_olga 26 сентября 2018 | 18:36
kryimzdick: я за путина
kir_pich_101 26 сентября 2018 | 18:41
roman_i_olga: - Девушка, а девушка, а как вас зовут?
- Федя.
- Ну и дура...