Со своего поста ушел глава Астраханской области Александр Жилкин

Он переходит на другую должность, — сказали сегодня в Кремле. Вместо Жилкина временным главой региона стал замруководителя таможенной службы Сергей Морозов. Кроме того, в отставку ушел глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Владимир Путин предложил этот пост сыну бывшего президента республики Валерия Кокова Казбек. Президент назначил главой Приморского края сахалинского губернатора Олега Кожемяко. Тот сменит на этом посту Андрея Тарасенко и будет участвовать в новых выборах.