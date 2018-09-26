В эти минуты российские волейболисты проводят один из самых важных матчей на чемпионате мира по волейболу

Соперники – действующие олимпийские чемпионы – бразильцы.

В группе из трех команд, которых объединили на этом этапе – две смогут продолжить борьбу в полуфинале. Одной из них для продвижения хватит единственной победы, поэтому до последнего дня интрига будет сохраняться. Для России принципиально одержать победу ее именно в этом, первом матче. Наш следующий соперник по группе команда США выглядит основательнее. Американцы остались единственными, кто не разу не проиграл да и в первой встрече с ними в начале турнира у наших мало что получилось. Мы уступили 0:3. Бразилия же проиграла команде Голландии, с которой наши, напротив, легко справились.

После того, как россияне с трудом пробились в шестерку сильнейших дела ее идут в гору, Как говорит бывший тренер команды автор олимпийского успеха Владимир Алекно постояли над пропастью и еще постоим. Наша команда может ощутимо добавить за счет одного из лидеров – диагонального Максима Михайлова. Пока он реализует меньше половины своих атак и далеко от первого места в списке бомбардиров турнира, но это не его уровень. Его проблемы напоминают и проблемы команды в целом. Она ехала на чемпионат фаворитом и теперь статус предстоит возвращать.

Завтра сборная России сыграет с командой США. Этот матч пожжет обеспечить команде полуфинальную вакансию